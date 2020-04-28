Президент Литвы предложил Украине отказаться от покупки электроэнергии с БелАЭС 11 28.04.2020, 15:30

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Гитанас Науседа

Науседа рассказал Зеленскому о принципиальной позиции своей страны.

Президент Литвы Гитанас Науседа пообщался с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Во время беседы он попросил Украину пересмотреть вопрос об отказе от покупки энергии с БелАЭС, против строительства которой неоднократно выступала Литва.

В ходе беседы Науседа заявил Зеленскому о принципиальной позиции страны по поводу безопасности белорусской атомной электростанции, а также о решении Литвы не закупать электроэнергию у небезопасных источников в третьих странах.

«Науседа также обратился к Украине с просьбой пересмотреть вопрос об отказе покупки электроэнергии с атомной станции в Беларуси», — сообщает пресс-служба литовского президента.