Фотофакт: В Минске появились новые очаги заражения коронавирусом 28.04.2020, 15:43

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«Скорые» забирают людей из этих районов.

Новые фото из Минска опубликовал телеграм-канал «Баста». По данным читателей канала, в столице появились новые очаги заражения – на улицах Гикало, Логойский тракт, Кальварийская.

Также медики часто приезжали по адресам, расположенным в микрорайонах Чижовка, Курасовщина, Юго-Запад, Сухарево, Серебрянка, также в районе улиц Воронянского и Гурского, где ранее выявили крупные очаги Covid-19.