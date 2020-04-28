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Фотофакт: В Минске появились новые очаги заражения коронавирусом

  • 28.04.2020, 15:43
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Фотофакт: В Минске появились новые очаги заражения коронавирусом

«Скорые» забирают людей из этих районов.

Новые фото из Минска опубликовал телеграм-канал «Баста». По данным читателей канала, в столице появились новые очаги заражения – на улицах Гикало, Логойский тракт, Кальварийская.

Также медики часто приезжали по адресам, расположенным в микрорайонах Чижовка, Курасовщина, Юго-Запад, Сухарево, Серебрянка, также в районе улиц Воронянского и Гурского, где ранее выявили крупные очаги Covid-19.


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