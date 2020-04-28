Билет в бедность 5 28.04.2020, 16:15

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Иллюстрационное фото ТАСС

За кризис в российской экономике заплатит средний класс.

Российскому «среднему классу», который стремительно сокращается с 2014 года, предстоит снова лечь на «жертвенный алтарь» экономического кризиса и упасть в бедность по уровню доходов и потребления, пишет finanz.ru.

Рецессия в российской экономике, которая может стать крупнейшей с начала 1990х, приведет к дальнейшему усилению неравенства в обществе, предупреждает ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.

«Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но, если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», - сказал Кузьминов.

Больше всех от пандемии и карантина пострадала сфера услуг, традиционно представленная малым бизнесом, при этом крупные города ощущают кризис сильнее, чем небольшие, отмечает он.

По среднему сценарию прогноза, разработанного ВШЭ, уровень безработицы в России в 2020 году взлетит 8%, а на докризисные уровни не вернется даже в 2024 года. Корпоративный сектор экономики потеряет 700 тысяч рабочих мест, некоропоративный - 1,5 млн.

Пессимистичный сценарий прогноза ВШЭ предполагает, что безработица в 2020 году составит 9,5%, в 2021 году продолжит расти до 9,8%. По этому сценарию корпоративный сектор в 2020 году потеряет 1,2 млн работников, некорпроративный - 2,2 млн, а рост в обоих секторах начнётся только в 2022 году. В 2024 году безработица составит 8,1% - почти вдвое больше, чем до кризиса.

Бремя кризиса снова ложится на плечи «среднего класса», которому уже пришлось расплатиться за резкое ухудшение отношений с Западом, санкции и обвал цен на нефть 6 лет назад.

По данным Альфа-банка, с 2014 по 2017 год порядка 7% граждан РФ выпали из категории условного «среднего класса», а его общая численность снизилась с 37% до 30% населения.

Люди, чьи доходы находятся в диапазоне от 39 до 99 тысяч рублей в месяц (в ценах 2018 года), оказались главной жертвой кризиса и были отброшены в своих потребительских и экономических возможностях назад на 12 лет.

По сравнению с 2008 годом реальные доходы «среднего класса» показали нулевой рост, тогда как у наиболее обеспеченной группы они выросли на 11%, а у бедных - на 4%. В результате людям, многие из которых выбрались из бедности 1990х, благодаря собственному бизнесу или образованию, пришлось «затягивать пояса».

Потеряла актуальность и традиционная ассоциация «среднего класса» с малым бизнесом: если в 2000 году 17% от общей суммы доходов населения приходилось на предпринимательскую деятельность, то к 2017 году эта доля рухнула до 9%.

Новым «средним классом» становятся чиновники: доля занятых госсекторе в этой условной группе взлетела с 10% до 15%.