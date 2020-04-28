В Докшицком районе, где свирепствует коронавирус, власти хотят загнать детей в школы 15 28.04.2020, 16:26

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Чиновники райисполкома негласно отменяют решение о дистанционном обучении.

Об этом сообщает Telegram-канала "Баста!".

"Школы Докшиц и Бегомля еще неделю назад были переведены на дистанционное обучение. Основная причина была в том, что родители массово писали заявления о том, что их дети не будут посещать учреждения образования. Но после слов "главного вирусолога" районная власть испугалась. Появилось негласное распоряжение изъять решение райисполкома о дистанционной форме обучения и представить дело таким образом, что школы самовольно перешли на него. Вдобавок инициирована проверка из прокуратуры по этому поводу", - написал нам читатель города Докшицы.

Информацию частично подтвердила одна из школьных учительниц города Докшицы.

"По поводу прокуратуры не знаю, но все остальное правда, были такие устные приказы. Пока что большинство детей учится дистанционно, по крайней мере до 1 мая. Как будет проходить учебный процесс дальше - пока не известно", - сказала она.

Напомним, правозащитник Леонид Судаленко рассказал, почему загонять детей в школы незаконно.

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