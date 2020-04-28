Эпидемия без карантина: что происходит в Беларуси? 7 Андрей Паливода

28.04.2020, 16:38

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО: KP.BY

Никто не знает, сколько в стране заразившихся коронавирусом.

Беларусь стала хорошим примером для сравнения с Украиной. Мы посмотрели, как проходит через эпидемию страна, во главе которой — один из самых известных ковид-диссидентов в мире. (Спойлер: ситуация там, мягко говоря, не очень…)

26 апреля, посещая Наровлянский район Гомельской области Беларуси, Александр Лукашенко в очередной раз не обошел тему коронавируса. По словам Лукашенко, он решил действовать исходя из ситуации. Мол, если будет необходимо — власти введут комендантский час, но "это нужно нашему народу?" — спросил Лукашенко. И сам ответил за этот самый народ, что не нужно: "Нет такой необходимости. Хотя мы же не отрицаем, что и у нас люди болеют. Мы не закрыли страну, мы не остановили производства. На Пасху и я, и люди ходили в церковь. На Радоницу, ну как я могу запретить человеку пойти поклониться родителям? Я только могу рекомендовать и просить: поберегите себя. Что я точно знаю: если бы мы создали панику, у нас была бы беда".

Сколько заболевших — не знает никто

Накануне (25 апреля), опять же по указанию Лукашенко, по всей стране прошел субботник, в котором, по официальным данным, приняло участие 2,3 миллиона человек. Без масок, без соблюдения социальной дистанции. Выгнанные подметать улицы и сажать деревья бюджетники и студенты жаловались в соцсетях, что им приказали быть без масок, работать дружно и кучно, "показывать, что мы не паникуем, не верим в слухи об угрозе вируса".

В этом году, по многочисленным свидетельствам с мест, власти делали упор именно на личное участие граждан в субботнике — была спущена устная инструкция "показать, что белорусы доверяют Лукашенко, а не рассказам о коронавирусе".

Еще одно указание, спущенное "на места" в конце прошлой недели, — обеспечить полную явку детей в школы. Напомним, что карантин в образовательных учреждениях Беларуси не вводился, детские сады тоже работают. И вот теперь до родителей довели: дети должны посещать школы с 29 апреля, иначе учебный год засчитан им не будет — оставят на второй год. Интересно, что собственно весенние каникулы закончились еще 20 апреля. Просто родители детей в школу не пускают, во многих классах по 2–3 человека. Отправляют в школу детей те семьи, где папа и мама работают, а бабушек-дедушек — нет. Все остальные держат детей дома, хотя из школ звонят и требуют обеспечить явку. Также ходят в школу старшеклассники — им поступать в ВУЗы. А остальным родителям звонят учителя, умоляют, говорят, что их наказывают за неявку детей.

По данным на 27 апреля, северный сосед Украины оказался на 13-м месте в мире по приросту инфицированных. Согласно последним официальным данным, в Беларуси зарегистрировано 11 289 подтвержденных случаев COVID-19, 75 человека погибли. По состоянию на утро понедельника в Украине зафиксировано 9009 случаев заражения коронавирусом COVID-19 (+392). Умерло 220 человек, выздоровели 864.

То есть даже по официальным данным Беларусь стремительно отрывается от Украины по количеству заболевших коронавирусом. При этом Беларусь почти втрое меньше Украины по площади и вчетверо — по населению.

Однако и этим цифрам доверия мало. По всей республике врачи рассказывают, что им запрещено ставить диагноз "коронавирусная инфекция", а тем более — указывать его в свидетельствах о смерти. Требование, конечно, неофициальное, но "очень настойчивое". Его причина очевидна: Александр Лукашенко в последние недели несколько раз публично заявил, что "от коронавируса в Беларуси никто не умер и не умрет".

В результате врачи признаются (на условиях анонимности, но и то не всегда): "У нас есть устное, но четкое предписание главврача (то есть, считай, областного отделения Минздрава): по большинству случаев заражения SARS-CoV-2 указывать в диагнозах пневмонию, двустороннюю или внебольничную пневмонию, или осложнение ОРЗ, возрастные патологии сосудов и т.п."

В результате статистику умерших от COVID-19 Минздрав старательно удерживает в пределах 1%, зато необычайно сильно выросла смертность от "пневмонии" — в десятки раз больше чем в прошлые годы. Теперь этот показатель слишком очевидно превышен, поэтому на местах стараются указывать в качестве причины смерти разного рода осложнения ОРВИ.

Как развивалась эпидемия в Беларуси

Пока Лукашенко называл пандемию COVID-19 "глупостью" и "психозом", отказывался закрывать границы и вводить карантин хотя бы в детских садах, школах и ВУЗах, эпидемия накрыла страну. Первым "вспыхнул" Минск, куда вирус привезли студенты из Ирана. Еще 27 февраля гражданин Ирана с симптомами простуды обратился в 33-ю городскую поликлинику. Там молодому человеку поставили диагноз ОРВИ и вызвали скорую для перевозки в инфекционную больницу.

В больнице гражданин Ирана сдал анализы (в том числе на коронавирус) и не дожидаясь результатов написал заявление об отказе от госпитализации. Затем молодой человек еще неделю (!) гулял по городу, посещал ВУЗ и даже сдавал экзамены. Только потом стало известно, что у гражданина Ирана выявлен коронавирус, требуется срочная его госпитализация в инфекционную больницу. Тут уж иранца белорусские медики и забрали.

В результате в очаги коронавирусной инфекции превратились многие белорусские райцентры. Из небольших провинциальных городков сегодня приходят просто страшные свидетельства очевидцев. Умирают там в основном пожилые люди, хоронить их власти предписывают в закрытых гробах, запрещают организовывать поминки. В Столбцах, Дзержинске, Жодино, Житковичах и множестве других небольших белорусских местечек — целые ряды свежих могил на кладбищах. А квалифицированных врачей в райцентрах не хватает — там медиков не хватает в принципе, в 2014–2015 годах вакансии провинциальных врачей закрывали беженцами из Украины, но в 2016-м большинство из них уехали обратно.

Еще один центр эпидемии — Витебск, куда в начале марта вернулись побывавшие в Италии туристы. Поскольку Лукашенко к тому времени уже назвал COVID-19 "бессмысленным психозом", приезжавших в страну никто не проверял. Как результат, вспышка заболеваний в Витебске оказалась очень сильной, быстро распространилась на всю область, которую пришлось закрыть на въезд и выезд.

Наконец, в начале марта в Беларусь приехали три тысячи китайцев, уезжавших на празднование своего Нового года (другие страны к тому времени китайцев у себя уже не принимали). В результате сегодня в Минске инфекция распространяется очень быстро, свидетельство чему — очереди "скорых" возле инфекционных больниц. Их резко стало больше: под инфекционные активно перепрофилируют самые разные больницы.

21 апреля, посещая Бобруйск Лукашенко заявил: "Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь — они выбились из строя. Так не надо удивляться. Все это потому, что мы сохранили систему здравоохранения и привели ее в порядок. И так случилось, что мы более-менее оказались готовы к этой заразе и не только к ней".

Тем не менее статистика показывает, что начальник Беларуси выдает желаемое за действительное. В целом по Беларуси коечный фонд с 2010-го сократился на 8,7%. Коек хирургического профиля с 2010 года стало меньше на 8,2%, гинекологического — на 11%, педиатрического — на 12,7%. Ну, а коек инфекционного профиля с 2010 года стало меньше на 22%...

День сегодняшний

В Москве все-таки решили отметить День победы, несмотря на стремительное распространение инфекции. Более десяти тысяч белорусов подписали петицию, требуя отменить массовое мероприятие. Из-за пандемии коронавируса парад ко Дню Победы перенесли даже в соседней России. Однако министр обороны Беларуси Виктор Хренин ответил ратующим за отмену парада так: "Складывающаяся в настоящий момент эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным Силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки. Вооруженные Силы Беларуси готовы и способны выполнить любые задачи, в том числе наращивания потенциала государства в борьбе с вирусными инфекциями".

Тем временем ирландский телеканал RTI рассказал о заражении коронавирусом 23 воспитанников и 10 сотрудников Весновского дома-интерната для детей-инвалидов в Могилевской области. Шансов выжить у детей мало, считает председатель Международного фонда "Дети Чернобыля" Ади Роше, который 20 лет помогает интернату. Не только потому, что у них сниженный иммунитет и слабое здоровье, но и из-за условий, в которых они живут — теснота, отсутствие лекарств и антисептиков, несоблюдение правил физического дистанцирования.

Незадолго до этого такая же беда случилась в Червенском доме-интернате для детей-инвалидов и молодых инвалидов с особенностями психофизического развития — заражены 35 детей и 10 сотрудников интерната. Сообщается, что люди сидят на карантине без горячей воды и на скудном питании.

Между тем, Лукашенко уже начал обвинять в распространении инфекции… врачей: "Мы начинали эту борьбу только силами Министерства здравоохранения. И с некоторой такой расслабленности наших врачей. Я бы сказал, что в отдельных случаях — расхлябанности. И это привело к тому, что мы получили эту заразу у нескольких десятков врачей. И нам пришлось лечить врачей. Поэтому никакой расхлябанности! За это министр ответит головой вместе с профильным вице-премьером и правительством в целом. Меня информируют до сих пор, что "ай, ладно, сейчас зайду, что-то сделаю". Зашла, заразилась, понесла заразу в общество".

Кто на очереди?

Андрей Паливода, "Зеркало недели. Украина"