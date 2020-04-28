закрыть
28 апреля 2020, вторник, 17:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Эпидемия без карантина: что происходит в Беларуси?

7
  • Андрей Паливода
  • 28.04.2020, 16:38
  • 5,150
Эпидемия без карантина: что происходит в Беларуси?
ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО: KP.BY

Никто не знает, сколько в стране заразившихся коронавирусом.

Беларусь стала хорошим примером для сравнения с Украиной. Мы посмотрели, как проходит через эпидемию страна, во главе которой — один из самых известных ковид-диссидентов в мире. (Спойлер: ситуация там, мягко говоря, не очень…)

26 апреля, посещая Наровлянский район Гомельской области Беларуси, Александр Лукашенко в очередной раз не обошел тему коронавируса. По словам Лукашенко, он решил действовать исходя из ситуации. Мол, если будет необходимо — власти введут комендантский час, но "это нужно нашему народу?" — спросил Лукашенко. И сам ответил за этот самый народ, что не нужно: "Нет такой необходимости. Хотя мы же не отрицаем, что и у нас люди болеют. Мы не закрыли страну, мы не остановили производства. На Пасху и я, и люди ходили в церковь. На Радоницу, ну как я могу запретить человеку пойти поклониться родителям? Я только могу рекомендовать и просить: поберегите себя. Что я точно знаю: если бы мы создали панику, у нас была бы беда".

Сколько заболевших — не знает никто

Накануне (25 апреля), опять же по указанию Лукашенко, по всей стране прошел субботник, в котором, по официальным данным, приняло участие 2,3 миллиона человек. Без масок, без соблюдения социальной дистанции. Выгнанные подметать улицы и сажать деревья бюджетники и студенты жаловались в соцсетях, что им приказали быть без масок, работать дружно и кучно, "показывать, что мы не паникуем, не верим в слухи об угрозе вируса".

В этом году, по многочисленным свидетельствам с мест, власти делали упор именно на личное участие граждан в субботнике — была спущена устная инструкция "показать, что белорусы доверяют Лукашенко, а не рассказам о коронавирусе".

Еще одно указание, спущенное "на места" в конце прошлой недели, — обеспечить полную явку детей в школы. Напомним, что карантин в образовательных учреждениях Беларуси не вводился, детские сады тоже работают. И вот теперь до родителей довели: дети должны посещать школы с 29 апреля, иначе учебный год засчитан им не будет — оставят на второй год. Интересно, что собственно весенние каникулы закончились еще 20 апреля. Просто родители детей в школу не пускают, во многих классах по 2–3 человека. Отправляют в школу детей те семьи, где папа и мама работают, а бабушек-дедушек — нет. Все остальные держат детей дома, хотя из школ звонят и требуют обеспечить явку. Также ходят в школу старшеклассники — им поступать в ВУЗы. А остальным родителям звонят учителя, умоляют, говорят, что их наказывают за неявку детей.

По данным на 27 апреля, северный сосед Украины оказался на 13-м месте в мире по приросту инфицированных. Согласно последним официальным данным, в Беларуси зарегистрировано 11 289 подтвержденных случаев COVID-19, 75 человека погибли. По состоянию на утро понедельника в Украине зафиксировано 9009 случаев заражения коронавирусом COVID-19 (+392). Умерло 220 человек, выздоровели 864.

То есть даже по официальным данным Беларусь стремительно отрывается от Украины по количеству заболевших коронавирусом. При этом Беларусь почти втрое меньше Украины по площади и вчетверо — по населению.

Однако и этим цифрам доверия мало. По всей республике врачи рассказывают, что им запрещено ставить диагноз "коронавирусная инфекция", а тем более — указывать его в свидетельствах о смерти. Требование, конечно, неофициальное, но "очень настойчивое". Его причина очевидна: Александр Лукашенко в последние недели несколько раз публично заявил, что "от коронавируса в Беларуси никто не умер и не умрет".

В результате врачи признаются (на условиях анонимности, но и то не всегда): "У нас есть устное, но четкое предписание главврача (то есть, считай, областного отделения Минздрава): по большинству случаев заражения SARS-CoV-2 указывать в диагнозах пневмонию, двустороннюю или внебольничную пневмонию, или осложнение ОРЗ, возрастные патологии сосудов и т.п."

В результате статистику умерших от COVID-19 Минздрав старательно удерживает в пределах 1%, зато необычайно сильно выросла смертность от "пневмонии" — в десятки раз больше чем в прошлые годы. Теперь этот показатель слишком очевидно превышен, поэтому на местах стараются указывать в качестве причины смерти разного рода осложнения ОРВИ.

Как развивалась эпидемия в Беларуси

Пока Лукашенко называл пандемию COVID-19 "глупостью" и "психозом", отказывался закрывать границы и вводить карантин хотя бы в детских садах, школах и ВУЗах, эпидемия накрыла страну. Первым "вспыхнул" Минск, куда вирус привезли студенты из Ирана. Еще 27 февраля гражданин Ирана с симптомами простуды обратился в 33-ю городскую поликлинику. Там молодому человеку поставили диагноз ОРВИ и вызвали скорую для перевозки в инфекционную больницу.

В больнице гражданин Ирана сдал анализы (в том числе на коронавирус) и не дожидаясь результатов написал заявление об отказе от госпитализации. Затем молодой человек еще неделю (!) гулял по городу, посещал ВУЗ и даже сдавал экзамены. Только потом стало известно, что у гражданина Ирана выявлен коронавирус, требуется срочная его госпитализация в инфекционную больницу. Тут уж иранца белорусские медики и забрали.

В результате в очаги коронавирусной инфекции превратились многие белорусские райцентры. Из небольших провинциальных городков сегодня приходят просто страшные свидетельства очевидцев. Умирают там в основном пожилые люди, хоронить их власти предписывают в закрытых гробах, запрещают организовывать поминки. В Столбцах, Дзержинске, Жодино, Житковичах и множестве других небольших белорусских местечек — целые ряды свежих могил на кладбищах. А квалифицированных врачей в райцентрах не хватает — там медиков не хватает в принципе, в 2014–2015 годах вакансии провинциальных врачей закрывали беженцами из Украины, но в 2016-м большинство из них уехали обратно.

Еще один центр эпидемии — Витебск, куда в начале марта вернулись побывавшие в Италии туристы. Поскольку Лукашенко к тому времени уже назвал COVID-19 "бессмысленным психозом", приезжавших в страну никто не проверял. Как результат, вспышка заболеваний в Витебске оказалась очень сильной, быстро распространилась на всю область, которую пришлось закрыть на въезд и выезд.

Наконец, в начале марта в Беларусь приехали три тысячи китайцев, уезжавших на празднование своего Нового года (другие страны к тому времени китайцев у себя уже не принимали). В результате сегодня в Минске инфекция распространяется очень быстро, свидетельство чему — очереди "скорых" возле инфекционных больниц. Их резко стало больше: под инфекционные активно перепрофилируют самые разные больницы.

21 апреля, посещая Бобруйск Лукашенко заявил: "Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь — они выбились из строя. Так не надо удивляться. Все это потому, что мы сохранили систему здравоохранения и привели ее в порядок. И так случилось, что мы более-менее оказались готовы к этой заразе и не только к ней".

Тем не менее статистика показывает, что начальник Беларуси выдает желаемое за действительное. В целом по Беларуси коечный фонд с 2010-го сократился на 8,7%. Коек хирургического профиля с 2010 года стало меньше на 8,2%, гинекологического — на 11%, педиатрического — на 12,7%. Ну, а коек инфекционного профиля с 2010 года стало меньше на 22%...

День сегодняшний

В Москве все-таки решили отметить День победы, несмотря на стремительное распространение инфекции. Более десяти тысяч белорусов подписали петицию, требуя отменить массовое мероприятие. Из-за пандемии коронавируса парад ко Дню Победы перенесли даже в соседней России. Однако министр обороны Беларуси Виктор Хренин ответил ратующим за отмену парада так: "Складывающаяся в настоящий момент эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным Силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки. Вооруженные Силы Беларуси готовы и способны выполнить любые задачи, в том числе наращивания потенциала государства в борьбе с вирусными инфекциями".

Тем временем ирландский телеканал RTI рассказал о заражении коронавирусом 23 воспитанников и 10 сотрудников Весновского дома-интерната для детей-инвалидов в Могилевской области. Шансов выжить у детей мало, считает председатель Международного фонда "Дети Чернобыля" Ади Роше, который 20 лет помогает интернату. Не только потому, что у них сниженный иммунитет и слабое здоровье, но и из-за условий, в которых они живут — теснота, отсутствие лекарств и антисептиков, несоблюдение правил физического дистанцирования.

Незадолго до этого такая же беда случилась в Червенском доме-интернате для детей-инвалидов и молодых инвалидов с особенностями психофизического развития — заражены 35 детей и 10 сотрудников интерната. Сообщается, что люди сидят на карантине без горячей воды и на скудном питании.

Между тем, Лукашенко уже начал обвинять в распространении инфекции… врачей: "Мы начинали эту борьбу только силами Министерства здравоохранения. И с некоторой такой расслабленности наших врачей. Я бы сказал, что в отдельных случаях — расхлябанности. И это привело к тому, что мы получили эту заразу у нескольких десятков врачей. И нам пришлось лечить врачей. Поэтому никакой расхлябанности! За это министр ответит головой вместе с профильным вице-премьером и правительством в целом. Меня информируют до сих пор, что "ай, ладно, сейчас зайду, что-то сделаю". Зашла, заразилась, понесла заразу в общество".

Кто на очереди?

Андрей Паливода, "Зеркало недели. Украина"


популярное за неделю

Мнение

«В Столбцах все плохо, очень много умерших»
«В Столбцах все плохо, очень много умерших» Любовь Лунева
Избавиться от шкловского синдрома
Избавиться от шкловского синдрома Андрей Санников
Белорусский котел
Белорусский котел Яська з-пад Шклова
Господа офицеры, остановите это безумие
Господа офицеры, остановите это безумие Алесь Круткин