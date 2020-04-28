Ученые рассказали, как деревья спасают человеческие жизни 4 28.04.2020, 16:52

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Фото с сайта newsbel.by

Достаточно увеличить древесный покров в городе.

Ученые говорят, что деревья и другие способы озеленения городских территорий могут быть полезны не только для нашего психического и физического здоровья, но также могут снизить риск преждевременной смерти. Новое исследование показало, сколько преждевременных смертей можно было бы предотвратить в одном из американских городов, если бы в течение 5 лет он увеличил древесный покров с 20% до 30%, пишет «Популярная механика».

Согласно исследованию в Филадельфии, озеленение может помочь 403 взрослым в год прожить дольше. Также авторы заявили, что нет никаких причин, по которым другие города, особенно те, что находятся в климате, подобном Филадельфии, не могут примерить на себя такую модель.

«Хотя каждый город имеет свои собственные характеристики, это исследование дает пример для всех городов мира: многие жизни можно спасти, увеличив количество деревьев и озеленив городскую среду, даже на скромных уровнях», — сказал один из координаторов исследования. «Более того, зеленые насаждения увеличивают биоразнообразие и уменьшают воздействие изменения климата, делая наши города более устойчивыми и пригодными для жизни».

Основные способы, которыми природа или зеленые насаждения могут улучшить здоровье, включают улучшение социальных контактов и сплоченности. Это также может уменьшить уровень стресса и увеличить возможности для физической активности.

Авторы заявили, что эксперимент в Филадельфии показал, что озеленительные мероприятия по всему городу привели к улучшению психического здоровья, снижению уровня преступности и насилия с применением огнестрельного оружия.

«Одно мы знаем точно: в районах, где соседи собираются вместе, чтобы заняться садоводством, существует меньше насилия. Там больше социальной сплоченности, и люди «разрабатывают» общественные пространства», — комментируют авторы исследования.