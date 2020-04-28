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Минские медики — белорусам: Включите голову и останьтесь дома

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  • 28.04.2020, 16:57
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Минские медики — белорусам: Включите голову и останьтесь дома

Ваша безопасность — только в ваших руках.

Минские медики в социальных сетях каждый день просят жителей столицы оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости. Такие призывы они публикуют вместе с собственными фотографиями, сделанными на рабочем месте, пишет Telegram-канал "Баста!".

"Прошел месяц с тех пор, как мы начали принимать пациентов с Covid-19, и с каждым днем их число только увеличивается, - пишет врач из 4-й городской клинической больницы Минска. - Я понимаю, что на самом деле статистика намного хуже, чем говорят в Минздраве. Есть много пациентов, которые госпитализируют только с умеренными и тяжелыми формами заболевания. Коллеги тоже начали болеть, поэтому нагрузка переносится на остальных.

Вы понимаете, что нас недостаточно? Каждый день мы надеваем противочумные костюмы, маски, бахилы, респираторы и очки, чтобы противостоять пандемии. Во всей этой одежде ты чувствуешь себя как в теплице.

Помогите и вы нам! Включите голову! Лучше оставаться дома, защищать своих пожилых родственников, смотреть фильмы и телепередачи или читать книги, делиться этим временем со своей семьей. Ваша безопасность - только в ваших руках. Потом не говорите, что вас не предупредили".

"А вот и они - трудовые будни после столь длительного карантина, - пишет под собственной фотографией переболевшая коронавирусом врач другой минской больницы. - Мы работаем для вас. Останьтесь дома ради нас".


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