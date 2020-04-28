Храм цвета хаки 4 28.04.2020, 17:16

1,170

ФОТО: «МБХ МЕДИА»

Как российская блогосфера отреагировала на строительство главного храма вооруженных сил РФ.

Публикация фото интерьеров строящегося в подмосковной Кубинке главного храма вооруженных сил РФ вызвала изумление комментаторов. Неясно, останутся ли там в итоге мозаичные изображения Сталина, а также Путина и прочих "возвращателей Крыма". Но даже витражи с серпами и молотами, по общему мнению, мало похожи на оформление христианского храма. Реакцию российской блогосферы собрал сайт kasparov.ru.

Сергей Беседин:

"Это какой-то сюр. Ущипните меня, я не верю, что это в самом деле происходит. На фоне пандемии в три смены срочно достраивается главный храм вооруженных сил РФ, который должен быть полностью сдан к 9 мая".

Вадим Латышев:

"Военный храм с мозаикой из начальства и воров разных степеней. Докатились православные... Там ещё и Сталин есть — ё-моё — Чикатилу забыли".

О. Андрей Кураев:

"Традиция, говорите? Что ж, ты сказал... Если есть в православной церкви традиция с похвалой в своих храмах изображать лики своих же гонителей, то кто же есть та вавилонская бл.? — "и цари земные любодействовали с нею" (Откр 18,3).

С ними "не согласовали", но они поддакнули, подъ...ли, в общем — расслабились и получили максимум служебного (у)довольствия.

Кстати, в витражах ГХ ВС РФ есть орден Боевого Красного Знамени.

Кажется, на мозаике есть еще и Зюганов в виде гопника в спортивной шапочке. И горе-маршал Буденный. А вот Медведева нет. И главное — где наш Патриарх???

На панно со Сталиным откуда-то взялся Казанский храм на Красной площади, как раз по приказу тов. Сталина и снесенный ради прохода парадных танков — тех самых, что сгорели в 41м.

Скажете, что это иконографическая вольность? Но тогда почему среди маршалов нет тех командующих фронтами, кто не участвовал в параде Победы по более чем уважительной причне — они погибли в боях, а не на пенсии? Я имею в виду Ватутина и Черняховского. Буденный, чьи фронты всегда терпели страшные поражения — есть. А тех, чьи фронты успешно громили немцев — нет...

В 60-х был анекдот:

Хрущев даёт распоряжение помощнику: сделать так, чтобы бабки в церковь не ходили. Через некоторое время проходит мимо церкви, и видит: бабка подходит к церкви, открывает дверь, плюёт туда, и уходит. Хрущёв говорит помощнику: "Молодец! А как это у вас так хорошо получилось?" — "Понимаете, Никита Сергеевич, мы подумали, и решили повесить в каждой церкви ваш портрет!"

Он же:

"Мы не пустили Сталина в храм!

Sergey Hudiev: "В переписке отец Леонид Калинин сообщил, что никакого портрета Сталина в храме не будет. Слава Богу! Он уточнил, что дело было в военных, которые видят в нем прежде всего главнокомандующего".

***

(Леонид Калинин — глава патриаршего чего-то там по архитектуре ранее защищал эту мозаику; он вкупе с еп. Сергием сопровождал Шойгу при последнем осмотре стройки).

Ура! Стоит особо заметить, что епископат в лице Сергия Привалова успел облизать эту мозаику. И если она все же отвалилась от стены храма — то это благодаря протестам блогерской общественности.

Но осталась еще одна проблема: автор мозаик говорит, что он наваял кучу фейковых композиция про "явления Богородицы". Конечно, уже давно храм, как и трибуна Мавзолея и телеканал Россия считаются подходящим местом для лжесвидетельств и фальсификации истории. Но все же надо и меру знать..."

Егор Седов:

"Подытоживая дискуссии и констатации последних дней о мозаиках в храмах, портретах тиранов в храмах и т.д.

Есть такое понятие, как религия.

Это — индивидуальный путь человека к Богу. Или — к Высшему Началу, если мы говорим о не теистических религиях.

И тут ключевое слово — "индивидуальный". На этом пути нет "эллинов и иудеев", нет "этнических" и "не этнических" буддистов и т.д. Есть те, кто идет с тобой по пути.

И есть нечто иное. Приватизация государством религии для каких-то своих целей. Пример чему — Византия. Ну, и явление это, наверное, можно назвать политкорректно "симфонизмом".

Ну, а если государство больно госсадизмом, то не надо удивляться и подбору портретов, которые будут помещаться прославления ради. По крайней мере, будут предприниматься попытки (вроде, Сталина все-таки хотят из строящегося сооружения убрать).

Но попытки в любом случае обреченные: ну, не нравится людям палка, которой их бьют по головам! Не нравится — и все тут, такова человеческая природа. Нельзя славить жестокость, ломающую человеческие жизни (в случае со Сталиным — жизни священнослужителей в том числе), просто не получится".

Он же:

"И еще немного о храмах.

Вот вижу эти вполне понятные насмешки — а вот если в Германии сделать храм с портретом Меркель? а вот если в США — с Трампом?

Это смешно, конечно.

Однако похожий храм есть в одной, ныне, всякого сомнения, более чем цивилизованной стране. Но это не христианский храм!

Это — храм Ясукуни в Японии. Он действительно находился в ведении военного руководства. В нем, в отличие от других храмов религии синто, поклонялись погибшим на полях сражений воинам.

Советская пропаганда (а вслед за ней, как полагаю, и постсоветская) очень не любила храм Ясукуни, считая его реваншистским и милитаристским.

В общем, он и есть во многом "державославный". И очередное посещение Ясукуни премьер-министром вызывает очень непростые дискуссии не только вне Японии, но и в самой стране.

Однако повторяю: это не христианский храм! Это вообще не храм одной из мировых религий!

И уж конечно, никаких мозаик с портретами Тодзё Хидэки и ему подобных там нет. (Хотя поклонение — есть, что вызывает вполне понятные протесты).

Но нет никаких оснований для строительства — за немалые средства, да еще и в период пандемии, — "подмосковного Ясукуни".

P.S. Между прочим, Андрей Кураев пишет, что в Кубинке в витражах есть не только орден Отечественной войны, но и орден Красного знамени. Все знают, как он выглядит? В центре — перевернутая пентаграмма..."

Дмитрий Кириченко:

"Они похожи на тех персонажей церковных мозаик, которых изображали обитателями Ада в назидание прихожанам... Разгильдяйство? Сознательные троллинг невообразимого левела? Искусство никогда не прощает фальши? Ангел Господень водил руками составителей мозаики, возвещая Высшую волю по отношению к многоуважаемым персонажам?"

Дмитрий Петров:

"Ну, это же явно не христианский храм. Что вы привязались? Это храм Победы. Видимо, имени Афины Паллады. В таких капищах что угодно может быть, нечего и удивляться".

Михаил Крутихин:

"Меня всегда радовали произведения искусства советского времени, где сразу видно, как авторы забавлялись и развлекались, выставляя заказчиков полными идиотами.

Вот закажут им пропагандистскую оперетту к фестивалю молодёжи, а они сядут и напишут "И старый мул слегка вздохнул, потом присел и песенку запел..." А тупая советская цензура не соображает, что над ними издеваются.

То же самое происходит с капищем российской военщины, для которого заказали мозаики с изображениями главного крышевателя воров с его подручными, а также сотрудников ФСО в образе крымнашистов. Художник оторвался по полной. Вам лики для храма нужны? Получите-ка мозаичные карикатурные хари вместо ликов! Замечательный приколист этот Марат Наби. А тупая путинская цензура... (см. выше)".

Егор Ершов:

"Про красную звезду, Джугашвили и т.д. в храме цвета хаки уже много сказано, в т.ч. и мной. Но я хотел бы обратить внимание еще на один аспект происходящего.

Желание элитариев каким-то образом увековечить себя в крупных культовых сооружениях — вещь на самом деле естественная. Вот только в нормальном христианском храме для этого есть такая опция, как мемориальные доски.

И тут я вспомню лихие/святые 90-е и тогдашнее воссоздание ХХС. Несмотря на то, что то была эпоха золотых цепей и прочего вульгарного даже по сравнению с сегодняшними катателями собак на самолетах шика, приложившие свою руку к восстановлению храма сильные мира сего были увековечены именно так.

Теперь же мы дожили до того, что им выделяют аж целую фреску. С учетом того, что фрески в православных ли, католических ли храмах нужны с целью изображения Бога, святых и тех несвятых, которые нужны для неких иконописных сюжетов это выглядит столь патологическим бесстыдством, что я даже не знаю.

Очень показательное, кстати, сравнение, хорошо показывает, в какую сторону двигалась страна последние двадцать (а ХХС окончательно достроили аккурат в 2000 году) лет.

Главный храм "новой России" получился все-таки христианским храмом, несмотря на все хихиканья про "храм Лужка-строителя" и автомойку, разговорчики про "синагогу" сначала и "Pussy Riot church" потом, а также неизбежную для кафедрального собора официозность. Есть и другой Храм Христа Спасителя, куда, к примеру, съезжаются самые настоящие верующие со всего СНГ, чтобы поклониться той или иной святыне, пусть это кому-то и не нравится.

А вот храм цвета хаки на храм Христа совсем уж как-то и не похож.

ЗЫ Интересно, не будет ли там чего-то по советско-польской войне. Просто тогда там точно придется изображать в положительном свете откровенных гонителей церкви, которым не найдется даже тех глупых отмаз, кои нашлись для Сталина".

Дмитрий Милин:

"Главный храм новой религии. Интерьеры нового храма вооруженных сил России в парке "Патриот".

Янне Лаиминга:

"Храм впечатляет своими размерами:

— площадь = 11 тыс. кв.м

— высота = 95 м

— храм является третьим по величине среди всех православных храмов мира

— стоимость = более 6 млрд руб ( по смете ), из них 3 млрд руб. взяты из госбюджета, из бюджета Москвы и из денег для армии .

— на продукцию религиозного значения для храма было потрачено 400 млн руб.

При строительстве использованы образцы трофейного оружия вермахта. Речь идёт о стрелковом оружии, боеприпасах и отдельных элементах артиллерийского и бронетанкового вооружения. Из них сделаны ступени, колонны и часть внутренней отделки храма.

Храм точно отражает современную эпоху — Россия в камуфляже при главенстве РПЦ. Так кому же нужен огромный храм вместимостью 6000 человек в 55 км от Москвы, в ромашковом поле и в окружении дач?"

Вячеслав Осетров:

"КТО ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ???

Храм Воскресения Христова или Главный храм вооруженных сил России."Хоть святых вон выноси".

Виктор Шмаков:

"Все эти путины, гундяевы, лавровы, шойгу и прочие — они врут, как говорится, как дышат. Врут сами себе, своему окружению, вообще всем. Врут богу, в которого не верят. Пытаются обмануть даже историю. Со слов пресс-секретаря, когда он доложил Путину о фресках в православном храме, на которых изображены Путин, "Крым наш", Сталин, сам министр обороны, строящий этот храм, Путин улыбнулся и сказал: когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но пока это делать рано. Запредельное бесстыдство! Подкреплённое отсутствием нормального, человеческого разума. Получается, что он вроде бы не совсем против, чуть лишь рановато... Будь он немного поумнее, ему бы сказать, что даст, мол, указание Шойгу убрать всё это. А то сейчас вот Валентина Терешкова Конституцию как надо правит, а потом, после нас какая-нибудь Дора Лазуркина скажет, что ей было видение, и Иисус назвал все эти картинки непотребностью и ересью.

"Определяющим в решении о выносе тела Сталина из Мавзолея оказалось выступление Доры Лазуркиной на 22 съезде КПСС: "Я всегда в сердце ношу Ильича и всегда, товарищи, в самые трудные минуты, только потому и выжила, что у меня в сердце был Ильич, и я с ним советовалась, как быть. (Аплодисменты). Вчера я советовалась с Ильичем, будто бы он передо мной как живой стоял и сказал: мне неприятно быть рядом со Сталиным, который столько бед принес партии. (Бурные, продолжительные аплодисменты)". (XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза. 17–31 октября 1961 года. Стенографический отчёт. В 3-х т. Т.III. М., 1962. С.119–121)".

Дмитрий Демушкин:

"Президенту Владимиру Путину сообщили о мозаике с его портретом в строящемся храме Вооруженных сил, однако он считает, что еще рано таким образом оценивать его работу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Путина, "когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано".

Рано говорит ещё в Храмах меня рисовать, у меня ведь после изнасилования Конституции два срока ещё впереди.

О том, что на стенах храма Минобороны в подмосковной Кубинке появится мозаика с изображением Путина, министра обороны Сергея Шойгу, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и других официальных лиц, включая Иосифа Сталина, стало известно недавно.

...

Только Бог тут ни причём. По мне так пусть рисуют что угодно, нимбы над своими головами, изображают себя с крыльями, хвостами или копытами. Валентина Терешкова все узаконит, выступит, что всё это по просьбам народа нарисовано. Вы главное со своей политикой в Храмы не лезьте, она и так везде уже. Назовите это строение "дом культуры" и изображайтесь, люди посмеются и дальше пойдут.

А то потом начинаются обиды какие-то, расколы в РПЦ, верующие разделяются по предпочтениям политическим, а поместные Церкви уходят из под протектората РПЦ.

Ведь Храм это дом Бога, а не отражения заслуг Шойгу и Путина".

Алексей Широпаев:

"Попытаемся взглянуть на российско-советскую историю в эзотерической оптике "Розы Мира" Даниила Андреева (1906-1959), известного русского писателя и мистика. Д. Андреев сидел в сталинской тюрьме (Владимирский централ), а его книга в советское время была объектом розыска КГБ. В "Розе Мира", в частности, фигурируют некие уицраоры — гигантские демоны великодержавной государственности, вполне реальные и довольно страшные, агрессивные существа, питающиеся эманациями патриотизма, "национальной гордости" и этатизма. Есть, конечно, и уицраор российского имперства, причём, как нетрудно догадаться, он, в силу культурно-исторических факторов, особенно мощен. Имя у него соответствующее: ЖРУГР. Российские патриоты-имперцы, сталинисты, иваногрозновцы, евразийцы — верные слуги этого "макаронного монстра".

Владимир Матвеев:

"Храм в память "всех русских людей, богоборческой властью убиенных".

Брюссель, угол авеню De Fre и улицы du Manoir.

(Фото автора, 2001)

На 14 досках в алтаре — имена 122 умученных архиереев Русской Церкви.

На остальных 64 досках в наосе — множество имен убиенных и замученных большевиками, помещенных здесь по просьбам членов семей, соратников.

ВСЁ. Никаких "ликов", никаких... комиксов, оленей и слоников.

(Ну, вы поняли, к чему это я)".