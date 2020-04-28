закрыть
28 апреля 2020, вторник, 17:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

В Городке от коронавируса умер 58-летний мужчина без хронических заболеваний

  • 28.04.2020, 17:24
  • 1,152
В Городке от коронавируса умер 58-летний мужчина без хронических заболеваний

Он находился на ИВЛ.

58-летний житель Городка Александр Б. умер в Витебской областной больнице сегодня ночью. Ему диагностировали пневмонию и сначала положили в больницу в Городке. После того, как состояние ухудшалось, Александра перевезли в Витебск. Там его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, сообщает сайт haradok.info.

Как известно, Александр Б. не имел хронических заболеваний. Он работал на Городокском предприятии котельных и тепловых сетей. Его жена, которая сейчас находится на карантине, работает медсестрой.


популярное за неделю

Мнение

«В Столбцах все плохо, очень много умерших»
«В Столбцах все плохо, очень много умерших» Любовь Лунева
Избавиться от шкловского синдрома
Избавиться от шкловского синдрома Андрей Санников
Белорусский котел
Белорусский котел Яська з-пад Шклова
Господа офицеры, остановите это безумие
Господа офицеры, остановите это безумие Алесь Круткин