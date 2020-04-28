В Городке от коронавируса умер 58-летний мужчина без хронических заболеваний 28.04.2020, 17:24

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Он находился на ИВЛ.

58-летний житель Городка Александр Б. умер в Витебской областной больнице сегодня ночью. Ему диагностировали пневмонию и сначала положили в больницу в Городке. После того, как состояние ухудшалось, Александра перевезли в Витебск. Там его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, сообщает сайт haradok.info.

Как известно, Александр Б. не имел хронических заболеваний. Он работал на Городокском предприятии котельных и тепловых сетей. Его жена, которая сейчас находится на карантине, работает медсестрой.