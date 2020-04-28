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Washington Post: Против президента Бразилии начали расследование о коррупции

  • 28.04.2020, 17:44
Washington Post: Против президента Бразилии начали расследование о коррупции
ЖАИР БОЛСОНАРУ
ФОТО: AFP

Это грозит стране политическим кризисом.

Накануне Верховный суд Бразилии начал расследование в отношении президента Жаира Болсонаро по обвинению в коррупции и препятствовании правосудию после того, как уходящий министр юстиции страны обвинил главу государства в попытке вмешаться в расследования федеральной полиции, передает американская газета The Washington Post, пишет zn.ua.

Газета отмечает, что такое расследование ввергает Бразилию в политический кризис, поскольку страна пытается сдержать крупнейшую в Латинской Америке вспышку коронавируса.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, на сегодня в Бразилии власти зарегистрировали почти 68 тысяч случаев заражения коронавирусом. В стране скончались уже 4603 человек. В стране от COVID-19 выздоровели более 31 тысяча человек. Сейчас лечатся почти 38 тысяч человек.

Университеты и институты Бразилии провело совместное исследование о заболеваемости коронавирусом в стране. Его результаты показали, что настоящая численность заболевших в 12 раз выше, чем сообщают официальные власти.

Перед этим суд в Рио-де-Жанейро запретил Болсонару агитировать против отмены карантина и отменил его указ об открытии церквей. Бразильским чиновникам велели воздерживаться от распространения информации о коронавирусе, не имеющим научного обоснования.


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