Полковник в отставке: Безумное и бездумное поведение Лукашенко подпадает под статью УК 3 28.04.2020, 17:50

Егор Архипов

Власть для него более значима, чем жизнь и здоровье людей.

В редакцию сайта Сharter97.org написал Егор Архипов, военный пенсионер, полковник в отставке, прослуживший 33 года в войсках ПВО. Он считает, что белорусская власть бездействует и полностью игнорирует пандемию коронавируса, подвергая опасности жителей страны:

- Власть, которая обязана, кроме всего прочего, заботиться о жизни и здоровье своих граждан, в создавшейся чрезвычайной ситуации фактически самоустранилась от решения этой проблемы и оставила народ «один на один» со смертельной хворью.

Лукашенко настойчиво отрицает наличие Covid-19 и его опасность, называет объявленную ВОЗ пандемию не иначе как «мировая глупость, психоз, инфодемия под названием коронавирус», утверждая при этом, что «мир с ума сошел от коронавируса или, может быть, на основе этих всех рассуждений по коронавирусу».

Призывает не поддаваться панике и не бояться, раздает лишенные здравого смысла советы лечиться трактором, полем, баней, водкой, хоккеем, льдом, козочками, сливочным маслом, дымом от костра, свежим воздухом и т.п.

Вместо введения каких-либо ограничительных мер (не говоря о карантине), в отличие от всех наших соседей, границу не закрывает, поощряет проведение массовых мероприятий, в которых сам демонстративно принимает активное участие.

Вопреки рекомендациям об изоляции Лукашенко заявляет: «И не надо их загонять в квартиры, запирать их там, человек своей жизнью распоряжается сам».

Отказывается отменить проведение субботника 26 мая, парада Победы 9 мая и, естественно, президентские «выборы» в августе.

В преддверии празднования Пасхи предостерег руководство православной церкви от призывов не ходить в храмы, оставаться дома.

В последнее время, когда в Беларуси даже по официальным данным Минздрава от Covid-19 умерли более 40 человек, Лукашенко безапелляционно заявил: «У нас ни один человек в стране не умер от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были».

Более того, Лукашенко стремится доказать, что в стране нет «катастрофы и лавинообразного нарастания болезней», в то время как, по официальной статистике роста инфицированных коронавирусом, Беларусь - в числе мировых лидеров.

Поэтому, по моему мнению, независимые политологи и аналитики обоснованно полагают, что столь опасное, безответственное, неадекватное, волюнтаристское, безумное и бездумное поведение Лукашенко [подпадающее, между прочим, под действие статьи 425 УК РБ («Бездействие должностного лица»)] обусловлено его боязнью переносить на более поздний срок свое ритуальное переизбрание по причине стремительного ухудшения ситуации в стране и связанной с этим угрозой резкого нарастания протестных настроений.

Т.е. власть для Лукашенко более значима, чем жизнь и здоровье людей. Удержание власти любой ценой по принципу «цель оправдывает средства» – вот его главная цель и высшая ценность.

Мировая общественность выражает справедливое недоумение и возмущение по этому поводу, осуждает столь вызывающую, абсурдную, безнравственную позицию беларуского диктатора.

Пандемия Covid-19 обнажила порочность нынешней власти; подтвердила, что причиной наших бед является существующий в стране институт президентской власти; удостоверила мнение доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Республики Беларусь М.Пастухова: предпочтительной формой государственного устройства для нашей страны является парламентская республика без президента.

Такое государственное устройство способствует установлению в стране истинного народовластия (демократии) и исключает главную угрозу национальной безопасности Беларуси, состоящую в том, что все решения, от которых зависит судьба страны и ее народа, принимаются одним человеком – нелегитимным президентом, осуществляющим единоличное, безраздельное и бессрочное правление в результате незаконной узурпации власти.

Следует признать, что коллективный разум всегда лучше индивидуального. Он не допускает пагубного, безрассудного управления государством со стороны отдельных лиц.

Немаловажно, что абсолютное большинство белорусов разочаровалось в жестком президентском правлении, как и в личности бессменного правителя страны.

Выводы

1. Существующий в стране институт президентской власти необходимо упразднить.

2. Государственное устройство Беларуси целесообразно трансформировать в парламентскую республику без президента, что создаст условия для построения демократического, суверенного, правового, социально ориентированного государства.

3. Деятельность Лукашенко подвергнуть правовой оценке.