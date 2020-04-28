В общежитии №6 БНТУ – вспышка коронавируса 28.04.2020, 17:55

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Студенты требуют отставки ректора и администрации университета.

Более чем у сотни студентов БНТУ подтвержден коронавирус. На этот раз очаг заболевания – в 6-м общежитии университета, который ассоциируется с началом эпидемии. 28 февраля первым пациентом с коронавирусом в Беларуси стал студент БНТУ из Ирана, сообщает «Белсат».

Общежитие №6 закрыто на карантин почти 3 недели

С 9 апреля два общежития БНТУ закрыли на карантин, так как у проживающих там студентов обнаружили коронавирусную инфекцию. Маргарита, студентка 4 курса БНТУ, которая живет в 6-том общежитии, говорит, что дверь заперли довольно внезапно:

«Я узнала о карантине из нашей беседы «Вконтакте». Там написали, причем сами студенты, что с сегодняшнего дня нельзя выходить на улицу. Официальных подтверждений не было ни от администрации университета, ни от администрации общежития», – вспоминает она.

В скором времени медики начали тестировать всех студентов, которые жили в одном крыле с больной Ковид-19 девушкой из 6-го общежития. Первый тест у многих был отрицательный. Второй же показал положительный результат у 38 человек. В том числе и у Маргариты. Девушка вспоминает, что как только она узнала о диагнозе, отношение к ней со стороны других студентов очень изменилось.

«Одна девушка сразу побрызгала все вокруг себя антисептиками. Другие начали орать на меня: «Почему ты здесь ходишь, нас заражаешь?». Я очень ждала, пока скорая меня заберет в больницу».

«О какой самоизоляции может идти речь?»

Маргарита считает, что причина такой вспышки в 6-ом общежитии БНТУ – архитектурная. Здание коридорного типа: студенты имеют общий туалет, душ и кухня – на этаж. В таких условиях невозможно сохранять самоизоляцию. Студенты в любом случае где-то прикоснутся к поверхности общего использования.

Уже 9-го апреля в общежитии ввели режим самоизоляции, но разрешили выходить на 20 минут в магазин. Помимо этого разрешалось курить и играть в спортивные игры на заднем дворе. При этом почти никто не носил маски и перчатки.

«Тесты на коронавирус у нас брали в актовом зале общежития. Собрали 60 человек в закрытом помещении, более половины из которых – с положительным результатом. Вероятность того, что и другие в этой толпе могли заразиться – очень высока, так как контакт был слишком тесный», – вспоминает Маргарита.

Один из студентов БНТУ, который живет в 6-ом общежитии, и у которого также подтвердилась коронавирусная инфекция, говорит, что режим самоизоляции в общежитии соблюдался лишь бы как.

«Все отдыхают и играют как раньше, только что закрыты в общежитии. Люди сами себе готовят, ходят в один душ и туалет. Прикасаются к ручкам дверей. При какой самоизоляции вообще выпускают в магазин? Вот если бы было, как в больнице, то все были бы здоровы», – говорит он.

Сейчас студентов с тех факультетов, на которых обнаружили больных Ковид-19, перевели на дистанционное обучение. Те, кто в больнице, имеют больничный.

«У нас проходят пары, но мне сказали, что я могу их не посещать. Иногда захожу, слушаю лекции. Насчет сессии ничего пока что не говорили, но так или иначе всем ее нужно будет сдавать», – рассказывает молодой человек.

С вещами на выход

Первых больных коронавирусом студентов из 6-го общежития отправили в Минский кожно-венерологический диспансер. Но 26-го апреля еще у примерно 80-ти человек подтвердилась коронавирусная инфекция. Мест на всех в больнице не хватает. Поэтому из 17-го общежития БНТУ решили срочно выселить студентов, а на их место заселить больных COVID-19 студентов.

Свое решение администрация БНТУ объяснила через официальное издание университета:

«17-е общежитие считается общежитием блочного типа, поэтому там можно эффективнее реализовать требования по самоизоляции больных учащихся. Напоминаем студентам, проживающим в общежитии, что никто не останется на улице, и они могут обратиться в студенческий городок для предоставления места в других общежитиях».

Администрация университета опровергла информацию, что студенты, которые не смогут выселиться из общежития, останутся там на самоизоляции. Они призывают следить за информацией, которая публикуется по каналам БНТУ.

«Вся информация, которая идет непосредственно от руководства университета, публикуется только на официальных каналах БНТУ или со ссылкой на них. Просим следить за ней и не распространять непроверенную информацию из неофициальных источников. Такая информация может быть лживой». – говорится в статье.

В другой статье описывают впечатления тех 80-ти студентов с коронавирусом, которых переселили в 17-е общежитие. Мол, условия на новом месте хорошие и «так будет лучше для всех».

Петиция об отставке ректора

Однако некоторые студенты недовольны действиями администрации БНТУ. В воскресенье 26 апреля возникла петиция с призывом направить ректора и администрацию БНТУ в отставку.

«Мы просим назначить на эту должность человека, который будет брать ответственность за студентов, поступивших на обучение в БНТУ… Действия ректора, как компетентного руководителя, должны быть в первую очередь направлены на эффективное решение задач, а не на создание проблем в доверенной структуре», – говорится в петиции.

Под обращением подписалось более 700 человек. Создатели направят его в Совет министров 29 апреля. На данный момент официальной статистики количества инфицированных в БНТУ нет.