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Путин продлил нерабочие дни в РФ до 11 мая

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  • 28.04.2020, 18:05
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Путин продлил нерабочие дни в РФ до 11 мая

Это третье продление нерабочих дней в России.

Президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая. Об этом он объявил на совещании с главами регионов, которое транслировало российское телевидение, передает «Медуза».

«Пик еще не пройден», — сказал Путин, добавив, что угроза сохраняется. «Чем строже мы будет следовать правилам карантина, тем быстрее все пройдет», — заявил президент.

«Нельзя отменять ограничения под копирку во всех регионах сразу», — подчеркнул Путин. Отмена ограничений, по словам президента, должен быть поэтапной.

Для снижения распространения коронавирусной инфекции нерабочие дни в России были первый раз объявлены с 30 марта по 5 апреля. 2 апреля президент Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля включительно.

По данным на утро 28 апреля в России COVID-19 заболели 93558 человек, 867 человек умерли, 8456 человек выздоровели. За сутки выявлено 6411 новых случаев коронавирусной инфекции.


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