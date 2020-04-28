В среду в Беларуси будет до +24 градусов

В среду в Беларуси будет до +24 градусов1
- 28.04.2020, 18:07
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Кратковременные дожди прогнозируются практически по всей территории страны.
В среду, 29 апреля, на юге Беларуси ожидаются грозы. Кратковременные дожди прогнозируются практически по всей территории нашей страны, предупреждают синоптики.
В Брестской и Гомельской областях местами температура воздуха может подняться до 24 градусов тепла. В Минске будет от +12 до +14 градусов.
До конца недели погодные условия существенно не изменятся.