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В среду в Беларуси будет до +24 градусов

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  • 28.04.2020, 18:07
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В среду в Беларуси будет до +24 градусов

Кратковременные дожди прогнозируются практически по всей территории страны.

В среду, 29 апреля, на юге Беларуси ожидаются грозы. Кратковременные дожди прогнозируются практически по всей территории нашей страны, предупреждают синоптики.

В Брестской и Гомельской областях местами температура воздуха может подняться до 24 градусов тепла. В Минске будет от +12 до +14 градусов.

До конца недели погодные условия существенно не изменятся.


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