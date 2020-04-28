«Забрал последнее»: ликвидаторы аварии на ЧАЭС – об обмане Лукашенко 9 28.04.2020, 18:29

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Ликвидатор Василий Гулай.

Фото: «Белсат»

Похожи ли ситуации вокруг Чернобыля и коронавируса?

15 мая 1986 года 80 речицких нефтяников-тампонажников сели в автобус и поехали в загрязненную зону. Три недели белорусы работали на разрушенном реакторе, цементируя скважины. Сегодня их осталось 26. Беларусь – единственная постсоветская страна, глава которой забрал льготы у ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Belsat.eu записал рассказы трех жителей Речицы, которые 34 года назад спасали жизнь миллионов, а в итоге остались без льгот и должной врачебной опеки.

Владимир Кощенко

Из Москвы пришел приказ Министерства нефтегазовой промышленности прислать в Чернобыль 100 человек. Столько человек насчитывала моя бригада. Я сказал, что хватит 80. Если послать 100 человек, вся нефтяная промышленность остановится. Без тампонажников она не может работать. Мы оказались на атомной станции потому, что если бы отходы из реактора попали в землю и ушли в воду, Европы бы сегодня, возможно, не было. Нашей задачей было изолировать радиоактивные воды, которые были вокруг станции.

Теперь о нас все забыли. У нас нет возможности лечиться. Страховку тем, кто вышел на пенсию, не оформляют. У нефтяников страховка – $ 12 000 в год на лечение. А нам говорят: «Если мы вас застрахуем, вы будете постоянно лечиться, а мы не сможем это оплатить».

Василий Гулай

15 мая 1986 года нас отправили автобусами в Чернобыль. Работали мы до 6 июня – делали цементаж скважин. Это была война, только с мирным атомом.

Ликвидатор Василий Гулай. Фото: «Белсат»

В 1990 году ликвидаторам предоставили удостоверение и льготы. Они были мизерные, но были. Лукашенко все забрал, обещав отдать в скором времени. Прошло 20 лет. Здоровье ухудшилось, о нас забыли. Почему «депутаты» после ухода могут пользоваться лучшими врачебными услугами, а мы нет?

Я не жалею, что поехал. Кто-то должен был это сделать, спасать остальных. Нас было 80, никто не сбежал. Сейчас нас 26, а скоро останется 15. И тогда с аварией, и сейчас с эпидемией власти все умалчивают. И тогда, и сейчас повсюду паника. Ничего не изменилось, все, как в 1986 году.

Пётр Кразуб

Нас не спросили, хотим ли мы ехать. Посадили в автобус и завезли в Чернобыль. Теперь, когда нам нужна помощь, нас игнорируют. Раньше нам давали путевку в санаторий, дополнительные дни отдыха, оплату половины ЖКХ. Мы уже давно ничего не имеем. Каждый ликвидатор сейчас болен, инвалидной группы нам не дают. Когда я вышел на пенсию, страховку забрали. Лукашенко нас обманул. Мы спасали Беларусь, СССР. Нам нужна помощь, и никто не хочет нас услышать. Мы больны и просим вернуть нам льготы.

Ликвидатор Пётр Кразуб. Фото: «Белсат»

Основные льготы белорусским ликвидаторам отменили в 2007 году указом Александра Лукашенко. С 2009-го их лишили практически всех привилегий, изменив статус с «ликвидатора» на «пострадавший». Чернобыльцев, ликвидировавших последствия катастрофы, приравняли к тем, кто жил в зоне ЧАЭС или приезжал на загрязненные территории на короткий срок.