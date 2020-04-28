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Андрей Макаревич: Военный бюджет РФ на 4-м месте в мире! Медицинский, правда, на 124-м

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  • 28.04.2020, 18:36
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Андрей Макаревич: Военный бюджет РФ на 4-м месте в мире! Медицинский, правда, на 124-м
АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ
ФОТО: IMAGO/ZUMA PRESS

Музыкант — об особенностях расходования российского бюджета.

— Ура! Наш военный бюджет на 4-м месте в мире! Медицинский, правда, на 124-м. Ну так мы ж воевать собрались, а не лечиться! — пишет Андрей Макаревич.

Таким образом российский музыкант отреагировал на новость о возвращении России в Топ-5 стран, выделяющих больше всего средств на оборону.

Согласно докладу Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2019-м Россия заняла четвертую позицию: военные траты возросли на 4,5% и были равны $65,1 млрд, или 3,9% ВВП.


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