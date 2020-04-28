Андрей Макаревич: Военный бюджет РФ на 4-м месте в мире! Медицинский, правда, на 124-м

Андрей Макаревич: Военный бюджет РФ на 4-м месте в мире! Медицинский, правда, на 124-м11
- 28.04.2020, 18:36
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Музыкант — об особенностях расходования российского бюджета.
— Ура! Наш военный бюджет на 4-м месте в мире! Медицинский, правда, на 124-м. Ну так мы ж воевать собрались, а не лечиться! — пишет Андрей Макаревич.
Таким образом российский музыкант отреагировал на новость о возвращении России в Топ-5 стран, выделяющих больше всего средств на оборону.
Согласно докладу Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2019-м Россия заняла четвертую позицию: военные траты возросли на 4,5% и были равны $65,1 млрд, или 3,9% ВВП.