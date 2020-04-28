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Коронавирус выявлен в минском ТЦ «Дана Молл»

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  • 28.04.2020, 18:45
  • 4,807
Коронавирус выявлен в минском ТЦ «Дана Молл»
фото с сайта: belta.by

Медики забрали кого-то из работников торгового центра.

Читатели телеграм-канала “Баста!” сообщают, что только что медики забрали кого-то из работников торгового центра "Дана Молл" в Минске.

"Минск, "Дана Молл", прямо сейчас. "Скорая" забирала кого-то из работников. В торговом центре перекрыты две лестницы и вход в гипермаркет "Грин", расположенный внутри. Доступ закрыт под предлогом технических работ. Девушки на главном входе в ТЦ раздают всем маски, а в "Грине" кёрхером чистят все тележки и корзины.

На месте стоят также и сотрудники милиции без масок", - сообщил читатель.

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