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Малгожата Кидава-Блоньская не будет участвовать в выборах президента Польши по почте

  • 28.04.2020, 18:57
Малгожата Кидава-Блоньская не будет участвовать в выборах президента Польши по почте
Фото: PAP/Leszek Szymański

7 мая является ожидаемой датой, когда Сейм Польши рассмотрит вслед за Сенатом закон о голосовании по почте.

Малгожата Кидава-Блоньская, вице-спикер Сейма Польши и кандидат в президенты страны от оппозиционной «Гражданской коалиции» заявила, что не будет участвовать в выборах главы государства 10 мая, если вступит в силу закон о голосовании по почте, передает «Радио Польша».

7 мая является ожидаемой датой, когда Сейм рассмотрит вслед за Сенатом закон о голосовании по почте на президентских выборах 2020 года. Ранее Сейм одобрил этот закон. Но ожидается, что Сенат за него не проголосует. Тогда закон вернется в нижнюю палату парламента.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что голосование по почте является самым безопасным способом проведения предстоящих президентских выборов. Глава государства отметил, что проведение выборов с помощью «Польской почты» будет безопасным: «40 миллионов посылок доставляет [«Польская почта»] в течение недели полякам. И никто за прошедшие недели не говорил, что это убийственные посылки».

Первый тур президентских выборов назначен на 10 мая.

Если бы выборы прошли в апреле, то наибольшую поддержку получил бы действующий глава государства Анджей Дуда, за которого проголосовало бы 59 процентов опрошенных исследовательской группой Kantar. Малгожата Кидава-Блоньская набрала бы 4 процента.


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