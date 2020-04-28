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В мире разрабатывается 119 вакцин против коронавируса

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  • 28.04.2020, 19:12
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В мире разрабатывается 119 вакцин против коронавируса
фото: reuters

Только одна вакцина от SARS-CoV-2 в мире находится на втором этапе клинических исследований.

В мире работают над 119 проектами вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, сообщила 28 апреля Лондонская школа гигиены и тропической медицины, передает gordonua.com.

110 препаратов проходят доклинические испытания, восемь находятся на первой стадии клинических исследований. Только одна вакцина, разработанная в китайской компании Sinopharm, перешла на второй этап, когда изучается ее эффективность.

Большинство лабораторий и фармкомпаний, пытающихся создать прививки от COVID-19, находятся в Китае. Также работы идут в США, Великобритании и странах Евросоюза.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 28 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 3,06 млн, из них 212 тыс. умерли, 906 тыс. выздоровели.

Специальных лекарств от коронавирусной инфекции пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение.


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