Мадуро назначил новым министром нефти Венесуэлы наркоторговца 2 28.04.2020, 19:27

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Эль-Айссами до недавнего времени занимал должность вице-президента Венесуэлы

Фото: EPA

За информацию, которая приведет к поимке Эль-Айссами, США обещают $10 млн.

27 апреля диктатор Венесуэлы Николас Мадуро объявил о назначении министром нефти Тарека Эль-Айссами, который до этого занимал пост вице-президента страны. Указ о назначении был опубликован в официальной газете правительства Венесуэлы, сообщает государственный телеканал VTV, передает gordonua.com.

Кроме того, государственную нефтяную компанию Венесуэлы PDVSA возглавил Асдрубаль Чавес, двоюродный брат покойного правителя страны Уго Чавеса.

Как отмечает Associated Press, обе должности с 2017 года совмещал генерал Мануэль Кеведо. При нем, пишет агентство, нефтедобыча в Венесуэле упала на 65% – с 2 млн баррелей в день до 700 тыс.

Чавес в течение нескольких месяцев занимал должность главы CITGO (дочерней компании PDVSA) в Хьюстоне, но был вынужден покинуть должность после того, как ему было отказано в продлении американской визы.

AP напоминает, что США подозревает Эль-Айссами в причастности к наркоторговле. В конце марта американский Минюст обвинил Мадуро и еще 14 венесуэльских бывших и нынешних политиков в попытке "наводнить" США кокаином. За информацию, которая приведет к поимке Мадуро, Соединенные Штаты обещали $15 млн, Эль-Айссами – $10 млн.