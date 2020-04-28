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Коронавирус в белорусской деревне: на карантине – целая улица

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  • 28.04.2020, 19:31
  • 4,351
Коронавирус в белорусской деревне: на карантине – целая улица
иллюстрационное Фото

Заражение подозревают у 50 жителей.

Вспышка коронавируса в деревне Языль Стародорожского района Минской области. На карантине – целая улица, заражение подозревают у 50 жителей.

"Минская область, Стародорожский район, деревня Языль. Целая улица на карантине, несколько семей в больнице. Власть молчит. Очевидно, не хотят портить статистику", - пишет читатель телеграм-канала “Баста!”.

"Подозрение на коронавирус в деревне Языль – более, чем у 50 человек, а вот сколько именно заболело я не знаю. Провели дезинфекцию некоторых домов", - рассказал еще один житель.

Ранее нам сообщали, что медики официально требуют от жителей Стародорожского района не ездить в Языль из-за вспышки коронавируса в деревне.

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