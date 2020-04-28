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После печенегов и половцев Путин вспомнил о спартанцах

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  • 28.04.2020, 19:42
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После печенегов и половцев Путин вспомнил о спартанцах

Президент РФ вспомнил о спартанцах, которые якобы сбрасывали больных со скалы.

Президент России Владимир Путин после использования в качестве исторических отсылок в своих выступлениях сведений о печенегах и половцах вспомнил о спартанцах, которые якобы сбрасывали больных со скалы. Новый антипример поведения людей он привел в ходе совещания с главами регионов, трансляцию которого вела «Лента.ру» во «ВКонтакте».

«Говорят, что в Древней Спарте больных, увечных, детей сбрасывали со скалы Тайгета. (...) Мы знаем, что общество Спарты действительно было построено на жестких порядках, однако и это не помогло, и в конечном счете она утратила свою государственность. Как говорится, история поучительна», — сказал Путин, подчеркнув, что те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути, призывают вернуться к дикости и варварству.

Напомним, России во времена набегов печенегов и половцев не существовало. Набеги кочевых племен печенегов на Киевскую Русь прекратились после 1036 года, когда печенежские войска были разбиты под Киевом киевским князем Ярославом.

Половецкие набеги на Русь продолжались примерно с XI и до XIII века, когда началось монгольское нашествие. Во время похода Джэбэ и Субэдэя (военачальников Чингисхана) в 1221–1224 годах половцы участвовали в сражениях на стороне галицко-волынских, черниговских, киевских князей и других княжеств Киевской Руси, в частности в битве при Калке (1223 год), закончившейся разгромом войск Руси и половцев.

Российское государство в свою очередь стало называться Русским царством с 1547 года, Россией – с 1654-го. Великое княжество Московское, в XV веке ставшее центром единого российского государства, активно начало развиваться в середине XIII века.


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