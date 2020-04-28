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«Заболевшие в Чаусах есть, и их много»

  • 28.04.2020, 19:57
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«Заболевшие в Чаусах есть, и их много»
фото: svaboda.org (rfe/rl)

В городе много случаев «пневмонии».

У пациентки центральной районной больницы в городе Чаусы Могилевской области обнаружили коронавирус. Известны еще несколько случаев заражения.

"Город Чаусы Могилевская область. Бабушка лежала в районной больнице в терапии 20 дней. Обнаружили коронавирус. Интересно, скольким "повезло"? Все молчат", - пишет читатель телеграм-канала “Баста!” из Чаусов.

Мы связались с жителями города через социальные сети и узнали у них подробности о ситуации с распространением заражения.

"Знакомые говорят, что заболевшие есть, и их много. Просто в связи с политикой властей, направленной на неразглашение данных и в целом игнорирование ситуации, официальной информации нет", - сказала одна из жительниц Чаусов.

"Одна женщина - в реанимации. Одну выписали, но госпитализирована ее родственница", - пишет другой житель города.

"Ничего не могу сказать про умерших, но заболевших точно пять человек есть. Есть много случаев пневмонии. Информацию о тех, у кого подтвержден коронавирус, не разглашают. Госпитализированы двое продавцов из одного из магазинов", - рассказал еще один житель Чаусов.

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