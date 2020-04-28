закрыть
28 апреля 2020, вторник, 22:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Коронавирус в Италии: число инфицированных превысило 200 000 человек

3
  • 28.04.2020, 20:45
  • 2,257
Коронавирус в Италии: число инфицированных превысило 200 000 человек
Фото: Nicola Fossella/ЕРА

За последние сутки зафиксировано 2100 новых случаев.

В Италии количество людей, которые были инфицированы коронавирусом, с начала эпидемии превысило 200 000 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Управления гражданской защиты Италии.

За 24 часа зафиксировано 2100 новых случаев, тогда как днем ранее было 1730.

С начала эпидемии коронавируса не менее 201 505 человек заразились вирусом Sars-CoV-2.

Также сообщается о 382 умерших среди инфицированных (вчера было 333). Общее количество умерших возросло до 27 359 человек.


популярное за неделю

Мнение

«В Столбцах все плохо, очень много умерших»
«В Столбцах все плохо, очень много умерших» Любовь Лунева
Избавиться от шкловского синдрома
Избавиться от шкловского синдрома Андрей Санников
Белорусский котел
Белорусский котел Яська з-пад Шклова
Господа офицеры, остановите это безумие
Господа офицеры, остановите это безумие Алесь Круткин