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Чем Беларусь похожа на Никарагуа

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  • 28.04.2020, 20:56
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Чем Беларусь похожа на Никарагуа
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ULADZ HRYDZIN RFE/RL

Добро пожаловать в страну, не желающую признавать Covid-19.

"Президент Ортега и его жена, вице-президент Росарио Мурильо, выставляют напоказ неправдоподобно низкие показатели заражения, дабы оправдать свой отказ от введения карантина и закрытия границ", - пишет Libération (перевод - inopressa.ru).

"Для никарагуанцев Covid-19 принял черты 47-летнего модельера Оссиеля Эрреры, который 26 марта стал первым в стране человеком, умершим от коронавируса. (...) Вернувшись 12 марта из командировки в Колумбию, он почувствовал себя очень уставшим и отправился в больницу, где у него не обнаружили заражения. Диагноз был поставлен только через неделю", - говорится в статье.

"Яркая иллюстрация отсутствия подготовки больничной системы Никарагуа, где власти не ввели карантин и не закрыли границы. Хуже того: все основные официальные мероприятия сохранились, население даже призывали в них участвовать. Апогеем стало организованное 14 марта шествие под девизом "Любовь во времена Covid-19". "Пройдемся по всей стране с силой веры и надежды в знак солидарности с народами и семьями, ставшими жертвами эпидемии", - провозгласила Росарио Мурильо, вице-президент и жена президента, верная мистическому языку религии new age. Уличная демонстрация в то время, когда остальной мир избегает собраний - на такое нужно было решиться", - отмечает автор статьи Франсуа-Ксавье Гомес.

"Сандинистское (левое) правительство так и не скорректировало свою позицию, как это сделала Мексика. Во время Страстной недели религиозные шествия продолжались. Чемпионат по футболу не остановился, он продолжился на стадионах без зрителей, как и в четырех других странах планеты: Бурунди, Беларуси (в Беларуси со зрителями - прим.), Туркменистане и Таджикистане", - напоминает автор статьи.

"Сама вице-президент не участвовала в антивирусных маршах. Ее муж тоже. Их отсутствие дало пищу для слухов о здоровье 74-летнего президента, находящегося у власти в течение 13 лет (после первого срока между 1979 и 1990 годами). Наконец, Даниэль Ортега появился на телевидении 16 апреля после 34 дней невидимости. Выглядел сандинистский президент неважно, но он стал оправдывать свою политику, глухую к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, которые применяются даже его социалистическими союзниками Кубой и Венесуэлой. "Если мы прикажем изолироваться полиции, военным и фермерам и прекратим производство, то страна просто исчезнет", - аргументировал он. Он высоко оценил работу "бригадистов", то есть активистов его партии, когда-то бывших марксистами, а теперь ставших католическими популистами, которые от двери до двери ходили по домам, чтобы передать жителям основные инструкции, такие как мытье рук. Без масок, перчаток и предохранительной дистанции", - пишет издание.

"(...) В воскресенье, по официальным данным, в стране насчитывалось 3 смерти от коронавируса, а число случаев заражения составляло 11 человек. Международные инстанции скептически относятся к таким цифрам. Заместитель секретаря Панамериканской организации здравоохранения Джарбас Барбоса из Бразилии в пятницу заявил, что Никарагуа остается единственной страной на континенте, которая не представила достоверных данных, что не дает сделать какую-либо оценку ее ситуации в области здравоохранения. Однако на земле Ортега-Мурильо продолжают отрицать существование проблемы", - резюмирует Libération.


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