Почему молчит Караник? 11 Виктор Горбачев

28.04.2020, 21:34

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Виктор Горбачев

Память и добрые слова о медиках на передовой должны звучать сегодня.

"Список памяти"- отсутствует!

Да-да. Его по-прежнему у нас нет. В нашей стране нет. По-прежнему, на проходящих пресс-конференция Минздрава, не говорят вслух имен погибших медицинских работников на боевом посту. А они умирают. Их список всё больше и больше.

Почему? Почему молчит министр здравоохранения? Почему молчат их коллеги-”парламентарии”? Кто им затыкает рот? Кто, все человеческие качества и совесть, выжигает каленым железом у тех, кто ещё жив и тут? Чем так напуганы молчащие тут?

Умер очередной медработник. Медсестра работала в 5-м отделении, где лежат с COVID-19. Анна С. была медсестрой в дерматовенерологическом отделении № 5 Городского клинического кожно-венерологического диспансера. В 5-м отделении подтвердили, что женщина умерла от пневмонии 25 апреля, у нее был коронавирус. В этом отделении все лежат с COVID-19. Пока что все спокойны.

Анна С. была профессионалом своего дела, добрым и чутким человеком, говорится в некрологе от имени работников городского клинического кожно-венерологического диспансера.

Минздрав официально по-прежнему не называет количество умерших от коронавируса медиков. Однако в СМИ появлялась информация минимум о таких случаях. В Витебске 3 апреля умерла 47-летняя медсестра Светлана К., 16 апреля 41-летняя медсестра областной клинической больницы Надежда Ф. в Борисове 8 апреля ушел из жизни 50-летний фельдшер «скорой помощи» Василий Л., в Минске 20 апреля – медсестра Наталья Ш., в Буда-Кошелево 21 апреля – врач «скорой помощи» Галина Н. СМИ также сообщали о смерти 57-летней работницы Бешенковичской санитарно-эпидемиологической службы Натальи Л.

Во всех странах есть такие списки. Их помнят и про них говорят. В России создали "книгу памяти" и вносят туда наших белорусов. Коль не можем мы, их коллеги помнят там. Озвучивают на ТВ.

Список памяти, книга памяти или аллея медицинских работников, которые погибают на боевом посту тут - обязательно должно быть и тут. И не потом. Именно сегодня и сейчас. Потом будет искажение истории и полная ложь. Знаем и проходили. Память и добрые слова о них должны звучать сегодня.

И я не могу понять. Так почему молчат в нашей стране? Как только умирает высокопоставленный чиновник или его родственник, тут же ох и ахи! Все СМИ прям слезами заливаются. Или, стоит "вышебогу" с девочками да собачкой попиариться, так все госСМИ и каналы ТВ прям в восторге заливаются. А вот уходят медицинские работники - тишина.

Кто и для чего разделил в этой стране людей на тех, о ком можно помнить и говорить, и о ком надо молчать? Это что за сволочизм? Когда прекратится это бля---о?!

Василий, Наталья, Светлана, Надежда, Оксана, Галина и Анна - помним! И, простите всех нас за то, что ваши имена пока ещё не в списках (книге) памяти.

"Список памяти" пока ещё отсутствует. Но он будет. Обязательно будет. Низкий поклон Вам. Ушедшим ради нас.

Эй, коллеги погибших на работе - не молчите! Требуйте огласки имен и создания книги памяти. Ибо. Ибо на их месте может быть любой.

Берегите себя все.

Виктор Горбачев, Facebook