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СМИ: Саакашвили предложили войти в Нацсовет реформ

  • 28.04.2020, 21:48
СМИ: Саакашвили предложили войти в Нацсовет реформ
Михаил Саакашвили
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Ранее Саакашвили планировали назначить вице-премьером Украины.

Экс-главе Одесской облгосадминистрации Михаилу Саакашвили предлагают войти в Национальный совет реформ. Об этом сообщают информированные источники РБК-Украина.

По словам собеседника издания, Саакашвили проводил встречи в Офисе президента по вопросу назначения в исполнительную власть.

"Ввиду трудностей с назначением в правительство, рассматривается вариант вхождения Саакашвили в Национальный совет реформ", - сообщил источник.

Отметим, на прошлой неделе Саакашвили сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера в Кабмине Дениса Шмыгаля. По словам Саакашвили, он планировал заниматься реформами и вопросами сотрудничества с Международным валютным фондом. После этого экс-главу Одесской ОГА пригласили на заседание фракции "Слуга народа", поскольку у нардепов нет единой позиции по данному назначению.

Сам же Саакашвили анонсировал голосование в Верховной раде по вопросу его назначение, которое должно состояться 30 апреля. Вместе с тем, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что вопроса о назначении Саакашвили в повестке Рады нет. Кроме того, нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук высказывала мнение, что более эффективным будет назначение Саакашвили в ОП.

Отметим, будучи главой Одесской ОГА Саакашвили уже входил в состав Нацсовета реформ при президенте Петре Порошенко. В частности, на одном из заседаний в декабре 2015 года между Саакашвили и главой Министерства внутренних дел Арсеном Аваковым возник конфликт. Между Саакашвили и Аваковым возникла словесная перепалка, в ходе которой глава МВД плеснул стакан с водой в на тот момент главу Одесской ОГА.

Как известно, Национальный совет реформ является специальным консультативно-совещательным органом при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации.


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