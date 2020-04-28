Вспышка коронавируса зафиксирована в Мядельском районе 28.04.2020, 22:12

Центральная районная больница переполнена.

Коронавирус в Мядельском районе Минской области: заболело большинство сотрудников Свирского психоневрологического дома-интерната.

"Сложная эпидемиологическая ситуация сложилась в Мядельском районе Минской области, - пишет телеграм-каналу “Баста!” житель Мяделя. - Центральная районная больница переполнена больными с тяжелой формой пневмонии, тесты на Covid-19 берут в исключительных случаях, некоторых больных направляют в Вилейку и Воложин.

В Мядельском районе расположен Свирский психоневрологический дом-интернат. Заболело большинство сотрудников - медсестры, санитары, санитарки. Уже начали болеть пациенты интерната, многие из которых имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом и неспособны передвигаться самостоятельно.

Сложная ситуация и в самом поселке Свирь Мядельского района. Больным отказывают в госпитализации, сотрудники "скорой" делают укол "тройчатку" и уезжают, говорят что госпитализации подлежат только больные в очень тяжелом состоянии. Машины каждое утро проводят дезинфекцию улиц".

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