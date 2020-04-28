Все-таки «вторая нефть» Телеграм-канал «Малюта Скуратов»

28.04.2020, 22:21

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Кому как не российским жителям помочь Сечину получить свой годовой бонус.

Как и ожидалось, нефтяные компании постепенно начинают компенсировать потери от падения мировых цен на нефть за счет внутреннего рынка. Кому как не российским жителям помочь Игорю Сечину получить свой годовой бонус. Начинается дачный сезон, самое время зарабатывать на российских гражданах.

Росстат опубликовал данные о ценах на топливо по итогам марта. То есть, когда нефть была дешева как никогда, европейцы и китайцы радовались подешевевшему топливу. В России потребительские цены выросли на 0,1% по сравнению с февралем и 0,4% по сравнению с декабрем прошлого года. При этом цены производителей на автомобильный бензин выросли в марте на 0,9% по сравнению с февралем и на 7,1% относительно декабря прошлого года. Если сравнивать с мартом 2019 года, то цены производителей оказались на 19,4% выше. Это означает, что оставшиеся в России независимые АЗС еще больше приблизились к разорению, поскольку к падению спроса из-за карантина добавился значительный рост цен со стороны производителей бензина. То есть, в ближайшее время возможен дополнительный рост и потребительских цен.

В марте Россия увеличила добычу нефти на 6,4% по сравнению с февралем, соответственно, увеличила переработку (на 6,6%) и выпуск бензина (на 9,4%). Цена на нефть упала на 13,8% на внутреннем рынке. При этом снизился спрос из-за карантинных мер.

Казалось бы, все условия созданы для того, чтобы в дачный сезон войти с подешевевшим бензином. Что на фоне падения доходов почти всех жителей России было бы очень своевременно. Если в марте прошлого года соотношение цены на внутреннем рынке и мировой было 72,7%, то в марте этого года соотношение составило 116,9%.

Понятно, где нефтяники компенсируют потери. Это для китайцев дешевая нефть. Россияне – обойдутся. Бензин в России уже стоит дороже, чем в США, которые являются не только экспортером, но и импортером нефти.

Причин, почему бензин в нефтедобывающей стране стоит так дорого, несколько. Это и система налогообложения. И ценовая политика нефтяных компаний. Но сказывается еще и отсутствие конкуренции. Рынок переработки монополизирован вертикально-интегрированными компаниями, которые и выстраивают маркетинговую политику по всей цепочке, компенсируя выпадающие доходы. Причем это все в основном государственные компании. Но почему бы государственным компаниям не получить доход за счет подданных государства? В конце концов, надо же из чего-то платить многомиллионные зарплаты государственным топ-менеджерам, один Сечин во что обходится.

Телеграм-канал «Малюта Скуратов»