Коронавирус выявлен в общежитии Белорусской музыкальной филармонии 28.04.2020, 22:30

иллюстрационное фото minsknews.by

Общежитие на карантин не закрыто.

Вспышка коронавируса в общежитии Белорусской музыкальной филармонии на улице Белинского в Минске. Сегодня забрали троих человек, в том числе ребенка.

"Минск, улица Белинского 21, общежитие Белорусской музыкальной филармонии. На прошлой неделе двое заболевших, только что ещё троих забрали, в том числе одного ребенка. Общежитие на карантин не закрыто. У меня коллега живет в одном блоке с одной из заболевших, её на самоизоляцию на 14 дней посадили, взяли мазки, обещали в субботу позвонить, но не звонили", - сообщил один из подписчиков телеграм-канала “Баста!”.

"В общежитии на улице Ботанической, 21 в Минске на каждом этаже, кроме третьего, есть больные короновирусом. На сегодняшний день уже 11 человек с подтвержденным Covid-19", - сообщила жительница общежития.

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