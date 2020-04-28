В России от коронавируса умерли четыре медика из Беларуси 28.04.2020, 22:45

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иллюстрационное Фото: ТАСС/Наиль Фаттахов

Их имена внесли в «список памяти».

В России от коронавирусной инфекции умерли четыре медика из Беларуси. Это следует из «списка памяти» врачей, медсестер, санитаров и других медицинских работников, которые стали жертвами пандемии коронавируса, который ведет инициативная группа российских врачей.

В список внесены имена нескольких медиков из Беларуси – две медсестры из Витебска, медсестра из Минска и фельдшер из Борисова.