Артемий Троицкий: Лукашенко не выучил уроков Чернобыля и проиграл борьбу с COVID-19 28.04.2020, 22:50

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Артемий Троицкий

Известный российский публицист проводит исторические параллели и дает оценку этой порочной практике.

Известный российский публицист, блогер, музыкальный критик, один из первых пропагандистов рок-музыки в Советском Союзе Артемий Троицкий в очередном видеоролике на своем YouTube-канале заявил, что действия Лукашенко напоминают действия советских властей после Чернобыльской аварии.

«Очень тревожно за белорусов и Беларусь! Как советские руководители выгоняли народ на первомайские демонстрации под радиоактивные осадки Чернобыля, так и Лукашенко упрямо заставляет белорусов ходить на субботники и так далее, способствуя заражению коронавирусом. Артемий Троицкий проводит исторические параллели и дает оценку этой порочной практике», - говорится в описании к ролику.