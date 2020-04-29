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Житель Минска: Ситуация с Covid-19 принимает катастрофические масштабы

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  • 29.04.2020, 7:45
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Житель Минска: Ситуация с Covid-19 принимает катастрофические масштабы
Фото: Reuters

Cмертей от коронавируса уже, как минимум, несколько сотен.

55-летний житель Минска и активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Олег Марьенко рассказал пресс-службе кампании о том, почему не стоит доверять официальной статистике Минздрава и на кого можно рассчитывать белорусам в трудную минуту:

- В сложившейся ситуации с коронавирусом в нашей стране я расцениваю действия Лукашенко абсолютно, как не компетентные, безалаберные, хаотичные. По большому счету, он – сумасшедший, что с него взять? Отстранять таких людей надо.

Я более чем уверен, что ситуация принимает катастрофические масштабы. Статистика Минздрава врет. Я думаю, что смело можно говорить о том, что смертей от коронавируса уже несколько сотен. На сегодняшний день официальная статистика говорит о 79 смертях, но этого е может быть, учитывая масштабы распространения заражения. Даже с учетом того, что большинство случаев Covid-19 маскируют под пневмонию, эти цифры просто огромные. На «Титанике» люди тоже погибли не от айсберга, а от переохлаждения и утопления.

Иногда медицинские работники молчат и бояться рассказать правду об эпидемии. Дело в том, что за 26 лет лукашенковская система выработала вирус боязни. Но сейчас сознательные люди начинают говорить. До многих начинает доходить, что молчание – это ненормально. Люди начинают просыпаться и врачи тоже. Даже на местах у чиновников начинает просыпаться совесть, они начинаю задумываться о безопасности своих близких. Поэтому люди начинают говорить, и никуда от этого не деться.

Лукашенко уже скоро получит очень большой пинок под зад, я в этом даже не сомневаюсь. Как спадёт пик заболеваемости и если он все-таки пойдет на выборы, его после всего того, что произошло и что происходит сейчас просто снесут.


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