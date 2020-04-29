закрыть
29 апреля 2020, среда, 10:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Белорусские власти игнорируют рекомендации ВОЗ

30
  • 29.04.2020, 7:59
  • 7,525
Белорусские власти игнорируют рекомендации ВОЗ

Страна вступила в новый этап пандемии COVID-19.

Ситуация в Беларуси вызывает озабоченность и требует немедленной реализации всеобъемлющей смешанной стратегии. Об этом говорится в отчете миссии ВОЗ по результатам визита в Беларусь с 8 по 11 апреля.

«Беларусь вступила в новый этап эволюции пандемии COVID-19 с передачей инфекции среди населения, что особенно заметно в отдельных частях страны, включая столицу Минск, город Витебск и Витебскую область. Ситуация вызывает озабоченность и требует немедленной реализации всеобъемлющей смешанной стратегии», — говорится в отчете.

Прежде всего эксперты указывают на необходимость усиления мер физического дистанцирования, а именно :

• перенос всех массовых мероприятий, включая спортивные, культурные, политические и религиозные;

• обеспечение дальнейшей изоляции и лечения пациентов с подтвержденным COVID-19 и изоляции в условиях карантина контактов пациентов с подтвержденным COVID-19;

• переход на удаленную работу и дистанционное обучение, приостановка деятельности всех второстепенных организаций, предприятий и экономических субъектов;

• там, где удаленная работа невозможна, обеспечение строгого выполнения мер профилактики и контроля, включая гигиену рук, респираторный этикет и физическое дистанцирование с соблюдением безопасного расстояния в 1−1,5 м;

• обеспечение расстояния между работниками, ограничение количества совещаний и встреч и обеспечение надлежащей вентиляции, особенно в медицинских учреждениях;

• минимизация необязательных перемещений, особенно для групп высокого риска и уязвимых пациентов.

«Опыт показывает, что такие меры замедляют распространение вируса и позволяют медицинским службам выиграть время, необходимое для адекватной подготовки, оснащения и переоценки потребностей работников здравоохранения и учреждений в ответ на рост числа пациентов с COVID-19», — указывают эксперты.

Среди текущих мер реагирования, ВОЗ называет увеличение числа мест проведения лабораторных исследований, обеспечение качества тест-систем местного производства, обследование при въезде, тестирование на COVID-19 и 14-дневная изоляция для всех лиц, прибывающих в международные пункты въезда.

«Регулярное и всестороннее информирование общественности о развитии ситуации с COVID-19 в Беларуси, включая данные по регионам, имеет жизненно важное значение для повышения уровня понимания складывающейся эпидемиологической обстановки, а также для разъяснения причин принятия определенных общенациональных мер, таких как перенос публичных мероприятий или ограничение перемещения», — подчеркивают эксперты организации.

Ранее к белорусам обратилась постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий. Она отметила, что в Беларуси наблюдается «эволюция вспышки инфекции COVID-19» и призвала белорусов оставаться дома, чтобы остановить распространение инфекции.


популярное за неделю

Мнение

«В Столбцах все плохо, очень много умерших»
«В Столбцах все плохо, очень много умерших» Любовь Лунева
Избавиться от шкловского синдрома
Избавиться от шкловского синдрома Андрей Санников
Белорусский котел
Белорусский котел Яська з-пад Шклова
Господа офицеры, остановите это безумие
Господа офицеры, остановите это безумие Алесь Круткин