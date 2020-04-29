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«Сначала из-за COVID-19 уничтожали медиков, следующими станут педагоги»

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  • 29.04.2020, 8:14
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«Сначала из-за COVID-19 уничтожали медиков, следующими станут педагоги»
Иллюстрационное фото

Крик души учительницы из Витебска.

Три недели длились весенние каникулы у белорусских школьников в этом году. Все это время учителя не знали, как будет организован дальнейший процесс обучения.

«Мы активно готовились к дистанционке, до последнего надеялись, что разум победит, но этого не случилось, – прокомментировала ситуацию для издания vkurier.info учитель из Витебска с большим стажем работы Анна Петровна (имя женщины по ее просьбе изменено). – В нашу школу после каникул пришло совсем мало учеников, есть классы, где всего один школьник ходит на занятия. При этом, как нам пояснили, дистанционного обучения в нашей стране нет, мы можем заниматься с учениками через интернет, но по собственной инициативе и в свободное от работы время, так как наша основная задача – проводить уроки».

Анна Петровна рассказала, как проходит ее рабочий день. С утра учитель проводит уроки, затем приходит домой, загружает задания для тех детей, кто остался дома, потом проверяет сделанные учениками задания.

«Нам же что главное – изобразить, что у нас в стране ничего страшного нет. Но это смешно слышать, что в школе соблюдаются все санитарно-эпидемиологические меры. Да, технички постоянно бегают, что-то протирают, моют, мы пытаемся проводить уроки в маске, хотя долго говорить в ней просто нереально – быстро намокает. Дети тоже: кто сидит в маске, кто регулярно меняет, кому надоедает, и он ее снимает. Пока мы можем рассадить 4-5 человек, которые пришли в школу, на безопасное расстояние друг друга, но что будет, когда в классе будет 20-30 школьников? Как посадить их за 15 имеющихся парт, которые стоят близко друг от друга? О какой дистанции там можно говорить?»

По мнению Анны Петровны, большинство учителей были готовы к дистанционной форме обучения, потому и нужно было ее ввести. Еще, как вариант, пока с каждым днем число заболевших только увеличивается, распустить детей сейчас на летние каникулы и собрать их на учебу 1 августа. А аттестовать школьников можно и по трем четвертям. Таких претендентов в истории не было, но почему бы и нет?

«Все равно лета в этом году не будет, никто на отдых никуда не поедет, поэтому, мне кажется, это было бы разумно, – прокомментировала Анна Петровна. – Страшно подумать, что в июне нас еще ждут экзамены. Если дети, возможно, их еще и переживут, то учителя точно через неделю-другую полягут. Да и дети: одно дело проводить время в изоляции в коттеджах или в деревне, практически ни с кем не общаясь, а другое – ехать до школы в общественном транспорте и сидеть 7-8 уроков в душном классе».

Кроме этого, по словам Анны Петровны, подготовка к выпускным вечерам также идет по плану – праздник никто не отменял. В целом, школа работает в штатном режиме, в отпуска отправили лишь пенсионеров, кому больше 65 лет.

«Если во время каникул у нас была хоть какая-то возможность изоляции – кто-то работал дистанционно, кто-то брал дни за свой счет, кто-то сидел в отдельных кабинетах, то после того, как мы официально массово вышли на работу, такой возможности не стало. Места общего пользования, столовая, одежда в гардеробе рядом… Думаю, к сожалению, через неделю-две мы увидим, к чему это приведет. Вот и получается: сначала уничтожали медиков, следующими станут педагоги», – подытожила Анна Петровна.


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