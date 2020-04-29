Вспышка коронавируса поразила Витебскую птицефабрику 1 29.04.2020, 8:28

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60 работников находятся на больничных.

Новые случаи заражения Covid-19 на ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика". 60 работников компании, работающей под торговой маркой "Ганна", находятся на больничных, сообщает телеграм-канал "Баста".

"С подтвержденным диагнозом Covid-19 в больнице лежит заместитель директора по мясопереработке. Сам директор и неcколько человек из высшего руководства отправлены на самоизоляцию. Также подтвердился диагноз у мастера одного из цехов. Еще в одном из цехов - убоя - некому работать: около 60 человек на больничном" - сообщает читатель.

Информацию частично подтвердили источники на птицефабрике.

"Знаю, что были контакты, тест не делали, больничный выдали", - сообщила одна из сотрудниц.

Коронавирус подтвержден также у продавца фирменного магазина птицефабрики в Орше.

"В магазине "Ганна" в городе Орша девушка-продавец на больничном уже девять дней. Температура 37,1, тесты ей не делали", - сообщил житель Орши.

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