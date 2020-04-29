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В Москве прошел первый крупный онлайн-митинг «За жизнь»

  • 29.04.2020, 8:51
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В Москве прошел первый крупный онлайн-митинг «За жизнь»

По формату он был максимально приближен к привычным протестным акциям.

Первый крупный онлайн-митинг прошел в Москве вечером во вторник (начался в 18 часов) под лозунгом "За жизнь". Как отмечают его организаторы, по формату онлайн-митинг был максимально приближен к привычным протестным митингам, сообщает svoboda.org.

Его участники могли не только слушать выступающих, но и – посредством своих фотографий с плакатами по теме митинга – участвовать в собрании, отправив свое изображение на электронный адрес организаторов.

Многие участники митинга выражали несогласие с предложенными главой государства поправками в Конституцию, рассказывали о своем опыте жизни в условиях ограничений и самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса.

Организаторы кампании "НЕТ", требующие отменить так называемое голосование по поправкам в Конституцию, заранее опубликовали полный список выступающих на онлайн-митинге "За жизнь".

С требованиями к властям спасать людей и страну во время кризиса, а не настаивать на изменении Конституции выступили политики Михаил Светов, Дмитрий Гудков и Андрей Пивоваров, экономист Сергей Гуриев, "омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, предприниматели Дарья Зарыковская и Артем Темиров, феминистка Залина Маршенкулова, депутат партии "Яблоко" Лев Шлосберг, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник, журналист Максим Шевченко, адвокат Мария Эйсмонт, муниципальный депутат Константин Янкаускас, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, литературовед Ирина Прохорова, сооснователь "Диссернета" Андрей Заякин и лидер протестов в Шиесе Виктор Вишневецкий.

Митинг провели журналист Илья Азар и актриса Юлия Ауг.

В эфире прозвучали несколько песен Noize MC в "домашнем" исполнении.


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