закрыть
29 апреля 2020, среда, 10:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

В Витебской области появились новые очаги COVID-19

1
  • 29.04.2020, 9:00
  • 2,279
В Витебской области появились новые очаги COVID-19
Новолукомль

Инфекция распространяется по деревням Чашникского района.

Новые очаги коронавируса в Чашникском районе Витебской области. Более 20 зараженных в Новолукомле, инфекция распространяется по деревням района, сообщает телеграм-канал «Баста».

«Я житель города Новолукомля Чашникского района Витебской области, - пишет читатель канала. - В нашем городе - более 20 заболевших. Очень много зараженных в деревнях Кащино и Новая Заря, где в местной школе зафиксирован очаг коронавируса. 14 апреля в Новолукомльскую центральную районную больницу была доставлена завуч школы, позже доставили директора, еще одного завуча, а так же 13 детей. В Кащино и Новой Заре закрыты школы, дома дезинфицированы».

«Около 30 зараженных в ЦРБ Новолукомля – жители города и близлежащих деревень. Часть зараженных – на самоизоляции по домам», - сообщил источник канала в больнице Новолукомля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

«В Столбцах все плохо, очень много умерших»
«В Столбцах все плохо, очень много умерших» Любовь Лунева
Избавиться от шкловского синдрома
Избавиться от шкловского синдрома Андрей Санников
Белорусский котел
Белорусский котел Яська з-пад Шклова
Господа офицеры, остановите это безумие
Господа офицеры, остановите это безумие Алесь Круткин