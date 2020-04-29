В Витебской области появились новые очаги COVID-19 1 29.04.2020, 9:00

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Новолукомль

Инфекция распространяется по деревням Чашникского района.

Новые очаги коронавируса в Чашникском районе Витебской области. Более 20 зараженных в Новолукомле, инфекция распространяется по деревням района, сообщает телеграм-канал «Баста».

«Я житель города Новолукомля Чашникского района Витебской области, - пишет читатель канала. - В нашем городе - более 20 заболевших. Очень много зараженных в деревнях Кащино и Новая Заря, где в местной школе зафиксирован очаг коронавируса. 14 апреля в Новолукомльскую центральную районную больницу была доставлена завуч школы, позже доставили директора, еще одного завуча, а так же 13 детей. В Кащино и Новой Заре закрыты школы, дома дезинфицированы».

«Около 30 зараженных в ЦРБ Новолукомля – жители города и близлежащих деревень. Часть зараженных – на самоизоляции по домам», - сообщил источник канала в больнице Новолукомля.

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