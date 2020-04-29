Newsweek: Ошибка в лаборатории Китая могла стать причиной пандемии коронавируса 6 29.04.2020, 9:10

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Иллюстрационное Фотo: Antara/Xinhua/Xiong Qi

Разведывательное управление Министерства обороны США обновило свои оценки относительно происхождения COVID-19.

Через день после того, как США отобрали у Китая статус страны с наибольшим количеством больных COVID-19, американское Разведывательное управление Министерства обороны обновило свои оценки относительно происхождения нового коронавируса.

В частности, американские военные допустили, что он мог случайно вырваться из лаборатории, которая исследует инфекционные заболевания. Об этом пишет Newsweek (перевод - unian.net) со ссылкой на отчет управления за 27 марта и двух американских чиновников, которые подтвердили, что разведка изменила свою оценку за январь.

Тогда считалось, что "эпидемия началась по естественным причинам". Теперь в управлении допускают вероятность, что коронавирус начал распространяться "случайно" через "опасные лабораторные практики" в городе Ухань, с которого пандемия началась в прошлом году.

Издание пишет, что отчет засекречен. Он называется "Китай: источники вспышки COVID-19 остаются неизвестными". В документе отмечается, что вирус не был искусственно создан или распространен умышленно, как биологическое оружие.

"У нас нет убедительных доказательств, которые бы указывали, что SARS-CoV-2 был распространен умышленно или был создан как биологическое оружие. Очень маловероятно, что ученые или китайское правительство умышленно выпустили такой опасный вирус, особенно в пределах Китая, не имея при этом нужных знаний и эффективной вакцины", - говорится в документе.

Newsweek добавляет, что каждый ученый, с которым пообщались журналисты издания, категорически отвергали предположения, что коронавирус был умышленно распространен.

Во всем мире около 3 миллионов человек заболели COVID-19. Сначала эпидемия сильно ударила по Китаю, а затем распространилась на Запад, превратив США на наиболее зараженную страну с более чем 55 тысячами жертв по состоянию на 27 апреля. Происхождение вируса до сих пор остается темой для споров не только между учеными. Этот вопрос стал политически напряженным в мире. Ч

Ссылаясь на научную литературу, отчет Управления разведки Министерства обороны США отмечает, что "точный ответ, вероятно, не удастся выяснить никогда". Отслеживание источники вирусов - задача не простая. После эпидемии SARS в 2002-2003 годах ученые из Уханьского института потратили десятилетия, чтобы найти пещеру в провинции Юньнань, с которой патоген начал распространяться.

Поэтому, как считают в американском разведывательном управлении, нет ничего удивительного в том, что в начале февраля китайская Академия военных медицинских исследований признала невозможным научное определение, возникла ли эпидемия COVID-19 по естественным причинам, или из-за лабораторного инцидента.

Ранние оценки китайского правительства указывали на городской рынок в Ухане как источник естественного распространения SARS-CoV-2. В первые дни эпидемии местные чиновники преуменьшали возможность передачи вируса между людьми и заставляли замолчать всех врачей, которые говорили об этом. Количество смертей в городе умалялось.

А вскоре появились безумные теории о том, что США якобы умышленно привезли коронавирус в Ухань. Министр иностранных дел Китая заявил 23 апреля, что ВОЗ не нашла никаких доказательств в пользу предположения, что пандемия происходит из лаборатории в Ухане.

На этом также настаивал директор Уханьского института вирусологии Юань Чжемин. "Директор Национальной лаборатории Галвестона в США дал четко понять, что наша лаборатория так же хорошо организована, как и лаборатории в США или Европе", - сказал он, добавив.

Но отчет Управления разведки Министерства обороны США ссылается на американское правительство и китайских исследователей, которые обнаружили, что примерно 33% из первых 40 случаев заражения не контактировали на прямую с рынком, который называют источником коронавируса.

Это, а также знания о работе лаборатории в Ухане за последние несколько лет, дают основания подозревать, что пандемия COVID-19 началась именно из-за ошибки ученых. Еще в 2002 году эпидемия SARS, которая началась в китайской провинции Гуандун, стала тревожным звонком.

На протяжении следуюющих нескольких десятилетий США, Китай и другие страны вливали большие деньги в усилия, нацеленные на то, чтобы отследить и занести в каталог новые патогены, которые потенциально могут перекинуться на людей от диких животных. Это было нужно, чтобы предупредить потенциальные угрозы для человечества и не допустить начала новых пандемий.

Осенью 2019 года коронавирус SARS-CoV-2 появился посреди большого космополитического города Ухань. Местные чиновники сначала настаивали, что подхватить вирус можно только через прямой контакт с животными. Но много первых пациентов в городе не ходили на рынок с животными. Это означало, что вирус распространяется от человека к человеку. Когда этот факт стал известным, появились сомнения в достоверности информации, которая поступает из Китая. Но в это время вирус уже был на пути к началу смертельной пандемии.

Еще в марте теории о животном происхождении пандемии оставалась главным объяснением. Однако, со временем в ней появились пробелы. К примеру, Уханьский институт вирусологии расположен неподалеку от пресловутого рынка в центре города. И именно здесь хранится одна из крупнейших коллекций коронавирусов, собранных из образцов летучих мышей. В ней был вирус, который напоминает SARS-CoV-2.

Более того, Уханський институт вирусологии на протяжении последних пяти лет принимал участие в так называемых исследованиях по "повышению функциональности". В рамках этой работы определенные качества вирусов усиливаются, чтобы предсказать их поведение в случае заражения и начала пандемии.

Эта техника "повышения функциональности" использовалась, чтобы преобразовать вирусы в человеческие патогены. Издание отмечает, что это не какая-то зловещая тайная программа в подземном военном бункере. Уханьская лаборатория получала международное финансирование для этой работы.

Собственно, она получила 200 миллионов долларов от проекта под названием Predict, который финансирует USAID и другие страны. Такие же исследования проводятся в Национальном институте здравоохранения США, а также в десятках других лабораторий по всему миру. Иногда ученые берут смертельные вирусы и наделяют их способностью быстро распространяться среди людей.

В годы после эпидемии SARS во многих лабораториях возникали инциденты, которые приводили к утечке вирусов. Сотни таких аварий произошли в США включительно с "бегством" сибирской язвы из правительственной лаборатории в 2014 году. Тогда от нее пострадали 84 человека.

Вирус SARS вырвался из лаборатории в Пекине в 2004-м, заразив 4 человек и убив одного. Такие инциденты происходят не из-за зловещих намерений и не требуют никакого планирования. Достаточно, чтобы работник лаборатории заболел, ушел домой и заразил других. Уханьский институт имеет горький список сомнительных практик, которые бы могли привести к такой ошибке.

Об этом сказали чиновники посольства США в Пекине еще в январе 2018 года. "Во время контактов с учеными в лаборатории Уханьского института вирусологии они заметили, что новой лаборатории остро не хватает хорошо подготовленных техников и следователей, которые нужны для безопасного управления этим хорошо оборудованним учреждением", - говорилось в дипломатической записке, которую опубликовал Washington Post.

Newsweek отмечает, что пока нет доказательств того, что SARS-CoV-2 точно происходит с Уханьской лаборатории. Большинство ученых в настоящее время убеждены в том, что коронавирус распространился на людей из дикой природы. Однако, они также не исключают и возможность того, что произошла утечка из лаборатории.