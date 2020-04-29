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Ученые выдвинули новую версию по Тунгусскому метеориту

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  • 29.04.2020, 9:20
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Ученые выдвинули новую версию по Тунгусскому метеориту

А было ли вообще падение небесного тела?

В июне 1908 года в районе реки Подкаменная Тунгуска произошел мощный взрыв, который повалил деревья на площади в несколько тысяч квадратных километров, вызвал ряд других разрушений, свечение неба и светящиеся облака. До сих пор считается, что все это было вызвано падением метеорита или другого космического тела, но в наши дни ученые усомнились в этом, пишет popmech.ru.

«Мы рассчитали траекторные характеристики для космических объектов диаметром от 200 до 50 метров, состоящих из железа, льда или каменных пород, таких как кварц и лунный грунт. Модель показывает, что Тунгусское тело не могло состоять из камня или льда, поскольку низкая прочность этих внутренне неоднородных материалов, в отличие от железа, приводит к быстрому разрушению таких тел в атмосфере в условиях колоссального аэродинамического давления», — пояснил доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник института физики им Л.В. Киренского ФИЦ КНЦ СО РАН, профессор института инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского федерального университета Сергей Карпов.

Коллектив ученых Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН» и представителей нескольких российских академических институтов и университетов смоделировал поведение потенциального космического объекта. В модели учитывали траекторию и массу космического объекта, внешние действующие на него силы и изменения начальной скорости, изменение траектории движения космического тела в зависимости от аэродинамического сопротивления, угла и скорости входа в атмосферу, свойств материала тела и его прохождения через различные слои атмосферы.

Исходя из этих данных, исследователи пришли к выводу, что разрушения могли быть вызваны железным астероидом с наиболее вероятным размером от 100 до 200 метров, который прошел сквозь атмосферу Земли при минимальной высоте полета 10−15 километров со скоростью около 20 километров в секунду и продолжил движение по околосолнечной орбите, потеряв около половины своей начальной массы (она могла превышать превышать 3 миллиона тонн), сохранив при этом свою целостность. Ударная волна, созданная таким космическим объектом, вполне могла создать те разрушения, что наблюдались в районе падения предполагаемого метеорита.

Пожары также мог вызвать астероид — голова болида с температурой излучающей поверхности свыше 10000 градусов на минимальной высоте полета на поверхности Земли способна создать достаточную для воспламенения горючих материалов температуру. За счет поглощения оптического излучения от болида в расчетное время пролета над эпицентром всего в течение 1−1,5 секунд могли загореться деревья.

Работа ученых, первые результаты которой опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, еще не закончена. Исследователи намерены продолжить расчеты амплитуды ударной волны в районе эпицентра в разных условиях и изменение температуры поверхности астероида на длине траектории, развитие во времени процесса прохождения тела в атмосфере, включая его разрушение.


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