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Дипломат с рицином

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  • 29.04.2020, 9:40
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Дипломат с рицином
Фото: AFP

Как РФ пыталась отравить чешских политиков.

Министерство иностранных дел Чешской Республики в интервью Радио Свобода подтвердило информацию о том, что приблизительно три недели назад в Прагу приехал аккредитованный при посольстве России дипломат, которого встречали коллеги в аэропорту. Эту информацию обнародовал на днях чешский журнал Respekt, который написал со ссылкой на неназванный источник, что у въехавшего в страну дипломата мог быть яд рицин. Как могло стать известно о наличии в багаже рицина, остается неясным, пишет svoboda.org.

После этого государственную охрану получили три чешских политика, которых, как предполагают в чешской контрразведке, могли попытаться отравить. В их числе – мэр Праги Зденек Гржиб. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предположил, что сообщение о ввезенном рицине "похоже на очередную утку".

Представитель министерства иностранных дел Чехии Зузана Штихова рассказала Радио Свобода: после того, как правительство из-за эпидемии коронавируса 12 марта ввело чрезвычайное положение, появились новые правила для въезда представителей иностранных посольств и консульств, однако свобода их передвижения не ограничена так же, как свобода передвижения граждан страны и иностранцев.

– С момента объявления чрезвычайного положения в Чехии действует правило, что на дипломатов не распространяются ограничения на свободное перемещение. Причина этого связана с Венской конвенцией о дипломатических отношениях, которая не позволяет ограничивать работу посольств. В случае Чехии нам требовалось иметь инструмент для эвакуации наших граждан – сотрудников посольств, – поэтому мы этот принцип применили и сами. Но даже несмотря на эти исключения, дипломаты обязаны исполнять законы страны, в которую они приезжают: они должны носить маску и на протяжении двух недель оставаться после приезда в карантине. Что касается случая, обнародованного журналом Respekt, я не могу комментировать подробности, поскольку очевидно, что речь идет об утечке информации спецслужб, однако я могу подтвердить, что приблизительно три недели назад в Чешскую Республику вернулся имеющий надлежащим способом оформленную аккредитацию дипломат посольства России и его коллеги действительно встречали его в аэропорту.

Здание посольства России в Праге

– Согласно действующим правилам, как осуществляется пограничный контроль в таких случаях? Проверяют ли у дипломатов содержание багажа, сканируют ли его рентгеном?

– Такого рода контроль не может быть основательным, в этом у держателей дипломатических паспортов есть преимущество, однако это не исключает проверки на границе. Сейчас действует чрезвычайное положение, поэтому всех дипломатов на границе регистрируют, записывают их данные – именно по той причине, что они должны 14 дней находиться в карантине.

– Если бы у этого дипломата обнаружили в багаже рицин, имели ли право пограничники не впустить представителя посольства России на территорию Чехии прямо в аэропорту, или наличие дипломатического паспорта не позволяет им так поступить?

– Как я уже говорила, я не хочу комментировать утечку информации разведки, однако если говорить в общем, то это является нарушением законов Чешской Республики, а дипломаты должны придерживаться их.

– А какие действия тогда могут последовать в случае, если, предположим, яд был обнаружен?

– Последующее лишение аккредитации и высылка, – говорит представитель министерства иностранных дел Чехии Зузана Штихова.

Вечером во вторник на сайте министерства появился ответ на ноту России. В нем подчеркивается, что в Чехии – свобода слова и отсутствие цензуры, а появление статьи в журнале Respekt о российском дипломате не нарушает международных обязательств Праги.

Власов, Конев, Немцов

Подтвержденная в МИД Чехии информация о въезде российского дипломата может объяснить предоставление государственной охраны трем пражским политикам 23 апреля. Ее получили мэр Праги Зденек Гржиб, староста района Ржепорые Павел Новотны и староста района Прага 6 Петр Коларж. В первых двух случаях защита носит превентивный характер.

Коларж в интервью чешскому телевидению во вторник заявил, что находится в безопасном месте с выключенным телефоном и вынужден придерживаться определенных правил безопасности, которые распространяются на него в связи с получением государственной охраны. Днем ранее Коларж рассказал чешским СМИ, что считает абсурдными обстоятельства, в которых он оказался, так как, по его мнению, чешское государство должно принять меры по устранению возникшей угрозы вместо того, чтобы держать взаперти собственных граждан.

Ранее в интервью Радио Свобода староста района Ржепорые Павел Новотны также подтвердил, что получил временную охрану полиции, однако отказался назвать причины, по которым она была ему предоставлена. В интервью Новотны говорил, что ему поступают письменные угрозы, однако не из России, а от местных жителей, но при этом староста Ржепорые предположил, что "если кто-то захочет меня убить – он сделает это и не будет предварительно письменно об этом сообщать".

Никто из тех, кого полиция взяла под охрану 23 апреля, не обнародовал причины такого решения. И только 26 апреля стало известно об утечке данных чешской контрразведки. Чешские СМИ изначально сообщали о том, что Ондржей Коларж получал угрозы убийством, и предполагали, что охрана, которая была предоставлена трем чешским политикам, связана с их политической деятельностью, которую многократно критиковали в Москве.

Демонтаж статуи Ивана Конева 3 апреля этого года

Коларж был одним из инициаторов демонтажа памятника маршалу Ивану Коневу, который состоялся 3 апреля (скульптура маршала будет передана Музею памяти XX века). Снятие скульптуры вызвало резкую критику со стороны России, представитель российского МИД Мария Захарова назвала случившееся с монументом "преступлением" и пообещала, что оно "не останется без ответа". Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что "были подорваны договоренности, которые лежат в основе наших отношений на протяжении последних почти 30 лет", ссылаясь на договор о дружбе и сотрудничестве. Впоследствии Следственный комитет России возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма – за осквернение символа воинской славы.

24 февраля была переименована площадь, на которой располагается главное здание посольства России в Чехии. Ей было присвоено имя политика Бориса Немцова, а расположенной неподалеку аллее – имя убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской, критиковавшей Кремль за действия во время войны в Чечне. "И Немцов, и Политковская отстаивали демократию, и за это были подло убиты. Они заслуживают того, чтобы о них помнили", – написал тогда Гржиб в твиттере. На переименование как в Кремле, так и в российском МИДе отреагировали относительно сдержанно. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переименование – дело властей Праги, однако попросил не забывать о красноармейцах, а представитель российского МИД Мария Захарова назвала "нонсенсом" объяснение причин, по которым площади перед посольством было присвоено новое название. После переименования посольство России в Праге попросило о регистрации по другому адресу.

Мэр Праги Зденек Гржиб и дочь Бориса Немцова Жанна во время смены таблички на площади у посольства России в Праге. 27 февраля 2020 года

До 5 мая в пражском районе Ржепорые, которым управляет Павел Новотны, должна быть установлена уже изготовленная мемориальная табличка, посвященная участию бойцов Русской освободительной армии, оказавших вооруженную помощь Пражскому восстанию в 1945 году. Еще в ноябре прошлого года, когда это только обсуждалось, посольство России в Чехии сделало несколько заявлений, напоминая, что "Русская освободительная армия являлась коллаборационистским вооруженным формированием, созданным нацистским руководством Третьего рейха". В посольстве случившееся охарактеризовали как нарушение обязательств Чехии по Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества. В ответ на это Новотны написал письмо на имя президента России Владимира Путина, в котором объяснил причины своего решения. После этого интернет-страницы районной администрации подверглись хакерской атаке.​

Чешские спецслужбы предполагают, что рицин, который якобы мог быть ввезен представителем посольства России в Чехию, предназначался в том числе для нападений на упомянутых чешских политиков. В то же время в публикации журнала Respekt говорится и о том, что чешская контрразведка обнаружила перемещение группы российских разведчиков из России в Европу, что может быть связано с багажом российского дипломата.

Для чего нужен рицин?

Рицин – яд, в несколько раз сильнее цианистого калия, поэтому для умерщвления человека достаточно крайне малого объема. В советское время он широко применялся структурами спецслужб СССР. Яд был разработан в токсикологической лаборатории, созданной в 1921 году при председателе Совнаркома, которая впоследствии работала в структуре НКВД. Целью ее работы были яды, которые невозможно идентифицировать при вскрытии. В 1937 году начальником этой лаборатории был назначен Григорий Майрановский, который и придумал рицин. Этот яд получают из клещевины, а отравление им сначала приводит к ознобу и повышению температуры, болям, слабости, а впоследствии к сильнейшему зуду и смерти.

Подобные симптомы появились у писателя Александра Солженицына во время поездки в Новочеркасск. Из-за этого он вынужден был вернуться в Москву, где три месяца боролся за жизнь, так как кожа его покрылась волдырями. Впоследствии Солженицын попросил дать экспертное заключение специалиста в области клинической токсикологии Евгения Лужникова, который пришел к выводу, что речь могла идти об отравлении рицином.

Рицином – со смертельным исходом – в 1979 году был отравлен в Лондоне болгарский диссидент Георгий Марков (его укололи ядовитой иглой при помощи зонта). Тот же яд использовался при отравлении афганского диктатора Хафизуллы Амина. Правда, от яда находившимся в резиденции советским врачам его удалось спасти, но ненадолго, вскоре Амин был застрелен советским спецназом.

Яды продолжают быть одним из главных инструментов убийства оппонентов Кремля. В ноябре 2006 года в Лондоне был отравлен полонием-210 Александр Литвиненко – бывший подполковник ФСБ, получивший политическое убежище в Лондоне. В марте 2018 года при помощи нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В обоих случаях российские власти категорически опровеграют свою причастность к преступлениям, несмотря на прямо выдвинутые в отношении граждан РФ обвинения.


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