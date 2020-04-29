«Коронавирусных хоронить будут»: под Минском строят новое кладбище 5 29.04.2020, 9:44

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«Гордорстрой» подтвердил, что кладбище начнут заполнять во втором квартале текущего года.

Под Минском, между поселком Малый Тростенец и микрорайоном Дражня, строят новое кладбище. Его возведение началось еще в конце прошлого года, а сдача в эксплуатацию была запланирована в начале 2021 года. Однако, по словам строителей, участок, на котором расположены ячейки для урн с прахом умерших, начнут заполнять уже в следующем месяце, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Коронавирусных" хоронить будут", - говорит автор видео, снятого на стройке кладбища.

Информацию о том, что кладбище начнут заполнять "во втором квартале текущего года" подтвердили на предприятии "Гордорстрой", которое ведет строительство.

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