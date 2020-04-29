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Эксперты составили портрет магазинного вора на карантине

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  • 29.04.2020, 9:48
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Эксперты составили портрет магазинного вора на карантине

С введением режима изоляции в РФ его облик значительно изменился.

Социально-демографический состав похитителей товаров в продовольственных торговых сетях с введением в России всеобщего режима изоляции в марте 2020 года изменился. О таком выводе РБК сообщили сотрудники компании BIT, которая разрабатывает решения для защиты от магазинных краж с использованием технологии распознавания лиц, и NtechLab, разработчика алгоритма FindFace по распознаванию лиц, на основе которого работает программа.

В частности, резко увеличилось число покушений на кражу, совершаемых людьми в возрасте старше 30 лет. Среди них появилось много людей респектабельного вида в возрасте 35–50 лет, уточнил РБК представитель BIT Алексей Судаков. Кражу пытаются совершить преимущественно трезвые люди — до этого случаи воровства в большинстве случаев совершали злоумышленники в состоянии опьянения.

Если до карантина более 60% попыток хищения совершали люди моложе 30 лет, то в марте—апреле 2020 года эта категория сократилась до 33%. Более 61% попыток краж за этот период было связано с возрастом старше 30 лет.

Чаще всего украсть что-то пытаются мужчины (около 62%). В основном объектами краж в карантин становятся спиртные напитки и пиво. Наибольшей популярностью у них пользуются неэлитные виды пива, водки и коньяка, уточняют в BIT. Также магазинных воров за последние пару месяцев привлекают хлебобулочные, кондитерские и мясные изделия.

Более 55% шоплифтеров пытались украсть товары в медицинских масках, но это им не помогает — алгоритм их распознает, и при их повторном посещении охрана магазина получает оповещение, отмечают в компании.

Исследование, при подготовке которого задействована возможность алгоритма NtechLab определять по лицу человека его принадлежность к конкретной возрастной группе, затронуло 40 тыс. попыток краж в марте и апреле в 300 магазинах в крупных городах России.


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