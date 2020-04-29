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«Я в шоке, от врачей с подозрением на COVID-19 требуют выйти на работу»

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  • 29.04.2020, 9:57
  • 2,194
«Я в шоке, от врачей с подозрением на COVID-19 требуют выйти на работу»

Власти Кировска в Могилевской области провоцируют всплеск эпидемии?

В Кировске Могилевской области от врачей, у которых подозревают заражение Covid-19, требуют выйти на работу, сообщает телеграм-канал «Баста».

«Я просто в шоке, - пишет читательница канала из Кировска. - У врача детской консультации Кировской центральной районной больницы (она же заведующая детским отделением) подтвержден Covid-19. Она с воскресенья на самоизоляции, так как все протекает безсимптомно. У всех контактников взяли вчера тест. Среди них медсестры и врач. Тест оказался отрицательным. Этим медсёстрам и врачу начмедом Кировской ЦРБ приказано явиться на работу несмотря на то, что это только первый тест. У одной из медсестер ребенок в начальной школе. Он будет ходить на занятия, так как маму обязывают выйти на работу!»

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