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В Сирии при подрыве бензовоза погибло около 50 человек

  • 29.04.2020, 10:00
В Сирии при подрыве бензовоза погибло около 50 человек
Фото: AFP

В городе Африн проводится спасательная операция.

В городе Африн на севере Сирии во вторник, 28 апреля, произошел взрыв бензовоза. Как сообщил Сирийский наблюдательный совет по правам человека, в результате этого взрыва погибли как минимум 46 человек и еще 61 получил ранения. По данным организации, в настоящий момент операция по спасению выживших в инциденте продолжается, сообщает dw.com.

Со своей стороны министерство обороны Турции сообщает, что жертвами взрыва стали 40 человек, в том числе 11 детей. Еще 47 человек, по данным турецких властей, были ранены. Анкара возлагает ответственность за произошедшее на силы самообороны сирийских курдов YPG, а также запрещенную в Турции Курдскую рабочую партию (КРП).

Преимущественно населенный курдами район Африна находится на границе между Сирией и Турцией. В 2018 году турецкие войска и союзные с ними сирийские повстанцы из оппозиции начали здесь наступление и взяли регион под свой контроль.

В научном заключении немецкого бундестага, составленном в связи с этой военной операцией, говорится, что по своей сути присутствие турецких войск в сирийском регионе отвечает критериям военной оккупации, отмечает агентство dpa.


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