В Сирии при подрыве бензовоза погибло около 50 человек 29.04.2020, 10:00

Фото: AFP

В городе Африн проводится спасательная операция.

В городе Африн на севере Сирии во вторник, 28 апреля, произошел взрыв бензовоза. Как сообщил Сирийский наблюдательный совет по правам человека, в результате этого взрыва погибли как минимум 46 человек и еще 61 получил ранения. По данным организации, в настоящий момент операция по спасению выживших в инциденте продолжается, сообщает dw.com.

Со своей стороны министерство обороны Турции сообщает, что жертвами взрыва стали 40 человек, в том числе 11 детей. Еще 47 человек, по данным турецких властей, были ранены. Анкара возлагает ответственность за произошедшее на силы самообороны сирийских курдов YPG, а также запрещенную в Турции Курдскую рабочую партию (КРП).

İnsanlık düşmanı PKK/YPG, Afrin’de yine masum sivilleri hedef aldı. Afrin şehir merkezinde sivillerin yoğun olduğu bir bölgede bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenleyen teröristler, ilk belirlemelere göre en az 35 masum sivili katlettii, 30’dan fazla sivili de yaraladı. pic.twitter.com/KBnITo2EUc — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2020

Преимущественно населенный курдами район Африна находится на границе между Сирией и Турцией. В 2018 году турецкие войска и союзные с ними сирийские повстанцы из оппозиции начали здесь наступление и взяли регион под свой контроль.

В научном заключении немецкого бундестага, составленном в связи с этой военной операцией, говорится, что по своей сути присутствие турецких войск в сирийском регионе отвечает критериям военной оккупации, отмечает агентство dpa.