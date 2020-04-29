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«Питаемся комбикормом, как свиньи»: рабочие «Газпрома» устроили бунт

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  • 29.04.2020, 10:20
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«Питаемся комбикормом, как свиньи»: рабочие «Газпрома» устроили бунт

Месторождение в Якутии превратилось в очаг коронавируса.

Работники Чаяндинского месторождения «Газпрома» в Якутии, помещенные на карантин в середине апреля, устроили бунт и требуют вывезти их с территории предприятия, сообщает NewsYkt. Вахтовики провели сход во время которого жаловались на условиях содержания и потребовали встречи с руководством, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на появившуюся в интернете видеозапись.

Осторожно! Ненормативная лексика!

Рабочие возмущаются качеством работы столовой и отсутствием защитных средств в нужном количестве. Вахтовики кричат: «Ни карантина, **** [ничего]!», «Будем писать президенту-**енту», «Питаемся комбикормом, как свиньи», «Сидим без денег! А если я заболею сейчас, или мы все **** заболеем?!», «Где маски? ***** [ничего] нет. Согнали всех в общаги, заразу разносим».

Издание NewsYkt опубликовало открытое письмо рабочих к гражданам России. В нем вахтовики пишут, что их «незаконно удерживают» на предприятии с 15 апреля. Работы остановили, но из-за вспышки коронавирусной инфекции сотрудников не отпускают с месторождения. Согласно письму, им не сообщают результаты тестов на коронавирус, и в итоге люди не знают, живут ли они рядом с заболевшими.

«Мы едим из общей посуды, моемся в общих банях и душах, меняем общее постельное белье, - говорится в письме. - Вкупе со всеми этими обстоятельствами элементарное отсутствие информирования людей об их дальнейшей судьбе <…> может привести к непоправимым последствиям. <…> Мы хотим вернуться к нашим семьям здоровыми, такими же, какими приехали сюда».

Чаяндинское месторождение - одно из крупнейших на востоке России, с него по газопроводу «Сила Сибири» газ идет в Китай. Случаи заболевания COVID-19 на месторождении выявили 14 апреля, через четыре дня на предприятии ввели карантин.

В вахтовом поселке при месторождении сейчас находятся около 10 500 человек. Всего в Якутии на 28 апреля выявлено 166 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Большинство заболевших - работники Чаяндинского месторождения, двое из них в тяжелом состоянии. По данным оперативного штаба, 56 вахтовиков сейчас находятся в больницах Якутии. Еще 39 работников отправили на лечение в город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа.

В середине апреля вспышка коронавируса произошла на стройке центра крупнотоннажных морских сооружений компании «Новатэк» в Мурманской области. Коронавирусной инфекцией заболели 200 человек, это удвоило показатели региона по числу случаев заражения. На стройке «Новатэка» одновременно живут и работают до 11 000 вахтовиков из разных регионов России, Белоруссии и Турции, они также сообщали о нехватке средств защиты. 15 апреля правительство Мурманской области решило закупить электронные браслеты, чтобы с их помощью отслеживать соблюдение режима самоизоляции больными COVID-19.


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