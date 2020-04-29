МАРТ в апреле Константин Скуратович

29.04.2020, 10:25

Константин Скуратович

Как глава КГК Анфимов стал «ловцом покемонов».

Коронавирус оказывает колоссальное воздействие на сознание людей. Даже люди с устойчивой психикой, даже те, кто отказывают ему в существовании, порой думают и ведут себя не вполне адекватно.

Иные люди уже вновь видят «покемонов», ловят их, пробуют приручить, каким-то образом одомашнить, а вредных уничтожить как гусениц бабочки капустницы – дустом. К ловцам покемонов можно отнести председателя КГК Леонида Анфимова. Удивительно, но он сам в этом признался на совещании руководителей, ответственных за обеспечение населения товарами повышенного спроса.

Если верить его словам, то порядка на рынке нет. КГК организовал мониторинг и пришел к выводу, что отпускные цены на отдельные виды продукции повысили не только импортеры, но и отечественные производители. И появились спекулянты, которые перепродают на стихийных рынках намного дороже организованной торговли чеснок, имбирь и лимоны. В магазинах этих продуктов на момент мониторинга, разумеется, не было.

И вроде бы все по делу сказано: раз лимонов в магазине нет, то в этом спекулянты виноваты. Заковыка же в том, что спекулянтов в настоящее время у нас нет. А вот в прошлые годы было довольно много. Причем товаров в то время практически не было, а сейчас какой-никакой «товарец» на потребительском рынке имеется. В октябре 1990 года ВС БССР принял закон «О временных мерах по защите потребительского рынка», усилив ответственность за спекуляцию. Этот по сути чрезвычайный закон устанавливался на период стабилизации при переходе на рыночную экономику.

Подразумевалось, что в рыночной экономике спекуляция исчезнет как явление, порождаемое плановой экономикой. Как оно и произошло. Дефицит, время от времени возникающий в розничной торговле, порождается не рынком, а вмешательством чиновников в его механизмы. Они часто недовольны хорошим, да и зарплату получают за то, чтобы хорошее сделать лучшим.

Тот чрезвычайный закон был суров. Статья 151 указывала, что спекуляция, то есть скупка товаров и иных предметов с целью перепродажи и наживы, – наказывается лишением свободы на срок до 3 лет с конфискацией имущества или штрафом. Неоднократно, по сговору или с использованием кооперативных или иных форм – от 3 до 7, а за «особо крупный размер» – от 7 до 10 лет и конфискация.

Но грозные меры не заставили вернутся товары на рынок. Дефицит только рос. На этот же путь, судя по всему, встают и наши власть предержащие. Для борьбы с угрозой возрождения спекуляции МАРТ ввело ограничения на формирование цен на социально значимые товары. Коснутся они и производителей, и поставщиков импорта. Возможно, наказаниями справедливые цены будут обеспечены.

А вот товары будут? Будут, но в меньшем количестве, чем сейчас. В первую очередь это коснется импортных товаров, поскольку цены на них не регулируются МАРТ, а «изменяются» в зависимости от ситуации на своих рынках. Иногда дешевеют, но чаще – растут. В том числе, лимоны или имбирь. Однако, «заморские» фрукты и овощи массово появились в Беларуси только в 1992 году, когда правительство отказалось наконец от борьбы за справедливые цены. Их место заняла справедливость выбора клиентов.

Константин Скуратович, «Наше мнение»