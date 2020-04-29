Ученые создали светящиеся трансгенные растения 1 29.04.2020, 10:40

В эксперименте исследователи применили знания о светящихся грибах.

Сотрудники биофака российского МГУ вместе с коллегами из Института биоорганической химии РАН разработали технологию «подсветки» трансгенных растений. Об этом сообщила пресс-служба вуза, пишет журнал «Нож».

В эксперименте ученые применили знания о светящихся грибах. Для свечения грибов необходима кофейная кислота, которая есть во всех растениях. Чтобы появился свет, кофейная кислота должна пройти метаболический цикл с участием четырех ферментов. Поэтому ученым достаточно было «перенести» только четыре гена из грибов в растения.

Получились растения, которые светятся как минимум в десять раз ярче предыдущих образцов. Свечение исходит от листьев, стеблей, корней и цветков, его видно невооруженным глазом и можно заснять на обычные фотоаппараты и смартфоны. Молодые побеги и только что распустившиеся цветки светятся ярче других. Отмечается, что свечение не помешало растениям нормально расти и развиваться.

Наблюдая за образцами, ученые предположили, что искусственное свечение отражает интенсивность метаболизма в растениях. Гипотеза оказалась продуктивной: растения светятся сильнее, когда получают стрессовые сигналы.

«До разработки светящихся растений об изучении динамики метаболизма можно было только мечтать. Новая технология позволяет оценивать фенольный метаболизм в минутных интервалах времени и получать информацию о локализации процессов с точностью до миллиметров», — рассказал соавтор исследования, директор Ботанического сада МГУ, д. б. н. Владимир Чуб.