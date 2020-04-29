От коронавируса умер священник минского Петро-Павловского собора
- 29.04.2020, 10:47
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Ему было 56 лет.
Пресс-секретарь Белорусской православной церкви Сергей Лепин сообщил 29 апреля на Facebook о смерти иерея Геннадия Бутько, передает «Радыё Свабода».
Подробностей он не рассказал.
Теолог и правозащитник Наталья Васильевич ранее рассказывала, что Геннадий Бутько находился в искусственной коме на аппарате ИВЛ в 6-й больнице с 14 апреля, ему искали донора плазмы, который переболел COVID-19.
Геннадию Бутько было 56 лет, из которых он отдал более 20 в Петро-Павловскому собору, 17 лет был в сане священника.
Когда именно он заразился, не сообщалось. Но Белорусская православная церковь подтверждала тяжелое состояние священника.