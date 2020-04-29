Коронавирус в Беларуси: самая последняя информация из регионов 29.04.2020, 11:10

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Во многих городах ситуация просто критическая.

Telegram-канал "Баста!" публикует информацию о новых случаях заражения Covid-19в регионах Беларуси.

Брест

Положительный результат теста на Covid-19 у врача скорой помощи подстанции "Центральная" города Бреста, он на больничном. Контакты продолжают работать, взяли мазки, сказали, что результат будет в течение трех дней. Они продолжают ходить на работу. Средств индивидуальной защиты по прежнему не хватает, один противочумной костюм на четырех человек, одноразовые бахилы стираются до дыр", - пишет житель Бреста.

Брестская область, Барановичи

"Я работаю на Барановичском производственном хлопчато-бумажном объединении, инженерно-технический работник. Только что позвонило начальство и сообщило, что необходимо в срочном порядке обзвонить всех работников, Сообщили, что есть зараженные. Если кто-то плохо себя чувствует, сказали, чтобы на работу не выходили", - сообщает подписчик.

"Из поликлиники №2 с пневмонией забрали двух человек. После недели больничного знакомая пошла на прием, самочувствие ухудшилось, температура 38 была постоянно. Ее тоже забрали сразу из поликлиники. Диагноз пневмония. За один день, по ее словам, из поликлиники госпиталитзировали 16 человек", - пишет читатель.

Витебская область, Миорский район

"Восемь заболевших Covid-19 в деревне Повятье Миорского района Витебской области. Тесты у всех положительные. Более 70 человек - контакты первого уровня", - пишет житель деревни.

Витебская область, Ушачи

"У нас в Ушачах в понедельник похоронили пятерых человек, умерших от коронавируса. Два человека из одной семьи отец и дочь. Отцу за 70, дочери за 40. В больнице более 20 человек с короновирусом и более 70 с пневмонией. Местный сайт вчера опубликовал информацию о 53 случаях "пневмонии"в городе и 80 контактах первого уровня, но потом она была снята", - сообщает житель Ушач.

Витебская область, Чашникский район

"Около 30 зараженных в ЦРБ Новолукомля – жители города и близлежащих деревень. Часть зараженных – на самоизоляции по домам", - сообщил источник в больнице Новолукомля.

Гомельская область, Мозырь

"В школе №1 Мозыря появился контакт первого уровня. У технички мать попала в больницу, в пульмонологию, перед Пасхой. Сначала анализ не брали, капельницами сбивали температуру. Техничка ходила на работу, носила матери передачи, но внутрь отделения ее не пускали. Потом взяли у больной тест, получили положительный результат. Техничке откроют больничный, на работу она ходить не будет", - сообщает житель Мозыря.

Минская область, Дзержинск

"Продавец торгового центра "Радуга" сказала, что их охранника пожилого возраста забрали с пневмонией в больницу", - пишет читатель из Дзержинска.

"Минская область. Дзержинский район, деревня Черниковщина. Из одного дома забрали на выходных всю семью", - сообщает подписчик.

Минская область, Логойский район

В деревне Хатовичи Логойского района Covid-19 подтвердился ещё у одной женщины, которая также работает в Боровлянах. Есть заболевшие в Логойске, Плещеницах, Логозе, Козырях, Октябре. Всего более 50 зараженных на территории района, почти всем пишут диагноз "пневмония", - сообщает подписчик.

"У лесника из Козырского лесничества подтвердился короновирус. Всё лесничество и люди, которые с ним контактировали, находятся на самоизоляции", - пишет читатель из Логойского района.

Минская область, Несвижский район

"Вчера забрали работницу колбасного цеха мясокомбината в агрогородке Снов Несвижского района с подозрением на короновирус. Ветврачи мясокомбината проводили обработку раздевалки, где она переодевалась", - сообщает подписчик.

Минская область, Смолевичи

"Центральная районная больница в Смолевичах полностью заложена больными с пневмонией и Covid-19. Ждем с четверга, когда возьмут анализы на тест, но их пока не берут", - сообщает подписчик, у которого подозревают заражение.

Могилевская область, Осиповичский район

"Очаг заражения в поселке Советский Осиповичского района. Зараженные – на карантине по домам. Каждый вечер "скорые" приезжают на улицу Лесная, проверяют состояние", - пишет читатель.

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